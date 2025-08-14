  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Oracle Layoffs : AI पर खर्च के नाम पर इस बड़ी Software कंपनी ने की नौकरियों में कटौती

Oracle Layoffs : AI पर खर्च के नाम पर इस बड़ी Software कंपनी ने की नौकरियों में कटौती

अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज ओरेकल (US technology giant Oracle) ने अपने लगभग 10% भारतीय कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जिससे दर्जनों कुशल पेशेवर रातोंरात बेरोज़गार हो गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Tata Sons AGM : नोएल टाटा को निदेशक बनाने के प्रस्ताव को मिली Shareholders की मंजूरी

Tata Sons AGM : नोएल टाटा को निदेशक बनाने के प्रस्ताव को...

सीएम योगी ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में किया बड़ा इजाफा, जानिए किस मद में कितनी हुई बढ़ोत्तरी?

सीएम योगी ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में किया...

Oracle Layoffs : AI पर खर्च के नाम पर इस बड़ी Software कंपनी ने की नौकरियों में कटौती

Oracle Layoffs : AI पर खर्च के नाम पर इस बड़ी Software...

रामपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मुरादाबाद में भी सतर्कता बढ़ी, मुरादाबाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए जरुरी निर्देश

रामपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मुरादाबाद में भी सतर्कता...

रूस के सस्ते क्रूड ऑयल से तेल कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ा, सरकार ने वसूला 46 फीसदी टैक्स, आम आदमी को नहीं मिला कोई फायदा

रूस के सस्ते क्रूड ऑयल से तेल कंपनियों का मुनाफा 25 गुना...

यूपी के इस जिले में JCB से गड्ढे खोदकर दफनाए जा रहे हैं मुर्गे-मुर्गियां, चिकन-अंडों की बिक्री तक तीन हफ्ते का बैन...

यूपी के इस जिले में JCB से गड्ढे खोदकर दफनाए जा रहे...