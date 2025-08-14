Oracle Layoffs : AI पर खर्च के नाम पर इस बड़ी Software कंपनी ने की नौकरियों में कटौती

अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज ओरेकल (US technology giant Oracle) ने अपने लगभग 10% भारतीय कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जिससे दर्जनों कुशल पेशेवर रातोंरात बेरोज़गार हो गए हैं। कंपनी ने इस कटौती का आधिकारिक कारण “पुनर्गठन” (“Restructuring”) बताया है, लेकिन उद्योग जगत के जानकार इस कदम को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑफशोरिंग पर अंकुश लगाने और एच-1बी वीज़ा पर निर्भरता कम करने के नए प्रयासों के तहत अमेरिकी नीति (American Policy) में बदलाव से जोड़ रहे हैं। नतीजतन, कई भारतीय रातोंरात नौकरी खोने के कगार पर हैं।

डेटा सेंटर डायनेमिक्स (Data Center Dynamics) के अनुसार, ओरेकल के भारतीय परिचालन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जबकि अमेरिका स्थित ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर (Oracle Cloud Infrastructure) (OCI) की टीमों को अभी भी छंटनी की सूचना मिल रही है। रिपोर्टों के अनुसार, कनाडा में भी छंटनी हो रही है। हालाँकि अमेरिका और भारत में सबसे पहले नौकरियाँ कम हुई हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों ने बताया है कि इस सप्ताह के अंत में उनकी अघोषित प्रबंधकीय बैठकें निर्धारित हैं, जिससे यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि ओरेकल के वैश्विक परिचालन (global operations) में कर्मचारियों की संख्या में और कटौती हो सकती है।

खबरों के अनुसार,ओरेकल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लैरी विल्सन ने 7 अगस्त को ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) से मुलाकात की। इस मुलाकात में कथित तौर पर घरेलू नियुक्तियों, तकनीकी साझेदारियों और राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा प्राथमिकताओं (National Data Protection Priorities) पर चर्चा हुई। इसके तुरंत बाद, ओरेकल ने ओपनएआई के साथ एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की, जिसके तहत अब ओपनएआई का एक बड़ा डेटा ओरेकल के सिस्टम पर प्रोसेस किया जाएगा।