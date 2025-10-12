Hollywood actress Diane Keaton passes away : ऑस्कर विजेता हॉलीवुड एक्ट्रेस डाएन कीटन के निधन से सदमे में प्रशंसक , दयालु सहयोगी के रूप में एक विरासत छोड़ी

हॉलीवुड की मशहूर और ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया।
कीटन के पिता एक सिविल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां गृहिणी थीं और रचनात्मक कला में रुचि रखती थीं। उनके कई सहयोगियों ने कहा कि वे विभिन्न नाटकीय भूमिकाओं और रोमांटिक कॉमेडी में उनके काम और दूसरे लोगों के साथ उनके जुड़ाव के तरीके की प्रशंसा करते हैं। शुरुआती करियर में उन्होंने ब्रॉडवे के Hair और Play It Again, Sam में काम किया और बाद में Play It Again, Sam के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं।
उनका बड़ा ब्रेक 1972 में आया जब उन्हें ‘द गॉडफादर’ में के एडम्स की भूमिका में कास्ट किया गया। 1977 में डाएन कीटन ने वुडी ऐलन की फिल्म Annie Hall में अपनी शानदार भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता। रिपोर्टों के अनुसार, कीटन ने अपने शानदार करियर में 60 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया।