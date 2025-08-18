Healthcare Tips: शरीर के इन 4 हिस्सों का दर्द हो सकता है किडनी डिजीज का संकेत, सही Time पर हो जाएँ Alert

किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और फ्लूएड बैलेंस करने का काम करती है। किडनी अगर सही तरह से काम करना बंद कलर दे तो प्रॉबलम स्टार्ट हो जाती है। किडनी डिजीज का एक लक्षण (Kidney Disease Symptoms) शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द भी है।जबकि लोग इसे थकान या नॉर्मल दर्द समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से किडनी डिजीज और गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किडनी डिजीज होने पर शरीर के किन-किन हिस्सों में दर्द (Kidney Damage Signs) हो सकता है। आइए जानें इस बारे में।

पीठ के निचले हिस्से में दर्द

किडनी शरीर के पिछले हिस्से में, पसलियों के नीचे होती हैं। अगर किडनी में कोई समस्या हो, तो पीठ के निचले हिस्से में एक तेज या हल्का दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द अक्सर एक तरफ (दाएं या बाएं) होता है, लेकिन कभी-कभी दोनों तरफ भी हो सकता है।

क्यों होता है?

किडनी में इन्फेक्शन

किडनी स्टोन

पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज

अगर दर्द के साथ बुखार, उल्टी या पेशाब में जलन भी हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

पेट में दर्द

किडनी की समस्या होने पर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। यह दर्द अक्सर धीरे-धीरे बढ़ता है और कभी-कभी तेज ऐंठन के रूप में भी महसूस हो सकता है।

क्यों होता है?

यूटीआई (यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन)

किडनी स्टोन का यूरेटर में फंसना

किडनी में सूजन

पेल्विक एरिया में दर्द

पेल्विक एरिया में दर्द भी किडनी से जुड़ी समस्याओं का संकेत दे सकता है। महिलाओं में इस तरह का दर्द पीरियड्स या यूरिन इन्फेक्शन से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन अगर यह लगातार बना रहे, तो किडनी की जांच करवानी चाहिए।

क्यों होता है?

ब्लैडर इन्फेक्शन

किडनी स्टोन का ब्लैडर तक पहुंचना

क्रोनिक किडनी डिजीज

पैरों में दर्द और सूजन

किडनी खराब होने पर शरीर में फ्लूइड और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे पैरों, टखनों और पंजों में सूजन आ जाती है। इसके साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द भी हो सकता है।

क्यों होता है?

किडनी फेल्यिर

नेफ्रोटिक सिंड्रोम

हाई ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज

और किन लक्षणों को न करें अनदेखा?