Paisabazaar -Yes Bank Credit Card : पैसाबाजार और यस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड , जानिए खासियत

Paisabazaar -Yes Bank Credit Card : फ्री क्रेडिट स्कोर प्लेटफ़ॉर्म पैसाबाजार (Paisabazaar) और देश के छठे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक (YES BANK) ने मिलकर एक Credit Card लॉन्च किया है। यह क्रेडिट कार्ड अब अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डाइनिंग और Travel cashback देने वाले कार्ड्स में एक है।

खबरों के मुताबिक, डाइनिंग और ट्रैवल खर्चों पर 6 फीसदी का शानदार कैश मिलेगा। इसके साथ ही इस नए पैसासेव (PaisaSave) क्रेडिट कार्ड की कोई जॉइनिंग फीस (Joining fee) नहीं लगेगी। ऐसे में यह क्रेडिट कार्ड उन यूजर्स के लिए बेहतर साबित हो सकता है, जिन्हें खाने और यात्रा करने का काफी शौक रहता है।

बंपर रिवॉर्ड

इस कार्ड से रोजमर्रा के खर्चों में काफी सेविंग हो सकती है। यह अपने सेगमेंट में सबसे अधिक रिवार्ड देने वाले लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड्स (Lifestyle Credit Cards) में से एक है। ग्राहक डाइनिंग और ट्रैवल पर मिलने वाले 6 फीसदी एक्सेलरेटेड बेनिफिट्स (Accelerated Benefits) के ज़रिए हर महीने अधिकतम ₹3,000 तक का कैशबैक कमा सकते हैं।