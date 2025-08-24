पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़भभकी, भारत पर हमला करने पर नहीं करेगा परहेज

नई दिल्ली। हर बार भारत से मात खाने के बाद भी पाकिस्तान गीदड़भभकी देता रहता है। कभी परमाणु हमले की बात करता है तो कभी देश में घुस कर मारने की। इसी बीच नवाज शरीफ के एक खासम खास नेता ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। नवाज शरीफ के करीबी माने जाने वाले नजम सेठी ने टीवी चैनल को बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आया तो फिर किसी भी हथियार के इस्तेमाल से परहेज नहीं करेगा। पाकिस्तानी सेना से लेकर नेता तक सभी न्यूक्लियर अटैक की लाइनें रट कर बैठे हैं और उसे भारत के खिलाफ बार-बार दोहरा रहे हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और राजनीतिक टिप्पणीकार नजम सेठी ने भारत को परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी है। सेठी का कहना है कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आया तो फिर किसी भी हथियार के इस्तेमाल से परहेज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान स्थित समा टीवी को दिए इंटरव्यू में राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की धमकी को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाकर पानी रोकेगा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। सेठी ने कहा अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम एक नहीं, बल्कि दस मिसाइलें दागेंगे। हमारे पास इसका पूरा इंतज़ाम है। नजम सेठी ने तीन ऐसे हालात बताए जिनमें पाकिस्तान भारत पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोच सकता है। इंटरव्यू देते हुए सेठी ने कहा कि अगर कराची बंदरगाह पर नौसैनिक नाकाबंदी की गई और समुद्री रास्ते बंद हुए, अगर भारतीय सेना कराची या लाहौर तक पहुंचकर देश को उत्तर और दक्षिण हिस्सों में बांटने की कोशिश करे और भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा।

पहली बार पाकिस्तान ने नहीं दी गीदड़भभकी

यह पहली बार नहीं है जब किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर सेना प्रमुख असीम मुनीर तक, पाकिस्तानी नेतृत्व बार-बार ऐसी बातें करता रहा है। दरअसल, भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले पर पाकिस्तान लगातार आपत्ति जता रहा है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चेतावनी देते हुए कहा था की आप पाकिस्तान का एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा था कि अगर भारत पानी रोकने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान सख्त जवाब देगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला बताया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम दोनों देशों को युद्ध की स्थिति में धकेल सकता है। हाल ही में, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिका में कहा था कि, अगर भारत से पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो उनका देश आधी दुनिया तबाह कर देगा। साथ ही उन्होंने यह भी धमकी दी कि भारत सिंधु नदी पर कोई बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा।