  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. पाकिस्तान को इज़राइल से पंगा लेना पड़ा भारी , Israel ड्रोन ने Pakistan की टैंक पर किया हमला

पाकिस्तान को इज़राइल से पंगा लेना पड़ा भारी , Israel ड्रोन ने Pakistan की टैंक पर किया हमला

अभी कुछ दिनो पहले  इजरायल और सऊदी अरब  ने डिफेंस डील की थी, जिसके मुताबिक दोनों में किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इजरायल के इस डील पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर प्यार दिखाते हुए  न्यूक्लियर हथियार देने तक की बात कह डाली । इस कदर बयान देने के बाद  पाकिस्तान  को भारी पड़ गया। वहीं इन सब के बीच  बीच खबर आई है कि इजरायल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया।  जहाज लाल सागर में था, तभी यह हमला हुआ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अभी कुछ दिनो पहले  इजरायल और सऊदी अरब  ने डिफेंस डील की थी, जिसके मुताबिक दोनों में किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इजरायल के इस डील पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर प्यार दिखाते हुए  न्यूक्लियर हथियार देने तक की बात कह डाली । इस कदर बयान देने के बाद  पाकिस्तान  को भारी पड़ गया। वहीं इन सब के बीच  बीच खबर आई है कि इजरायल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया।  जहाज लाल सागर में था, तभी यह हमला हुआ।

पढ़ें :- Israel: बेंजामिन ने UN में खाली कुर्सियों को संबोधित किया, दर्जनों प्रतिनिधियों का वॉकआउट

इसके साथ ही बता  दें   हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि एक पाकिस्तानी चालक दल वाला एलपीजी टैंकर इजरायली हमले का शिकार हुआ।  उन्होंने कहा कि जहाज हूती विद्रोहियों की गिरफ्त से भी सुरक्षित बाहर निकल आया है। इस जहाज पर कुल 27 सदस्य सवार थे, जिनमें से 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे।

मीडिया  रिपोर्ट के अनुसार 17 सितंबर 2025 को यह जहाज रास अल-ईसा पोर्ट पर खड़ा था, जो वर्तमान में हूतियों के नियंत्रण में है।  इसी दौरान इजरायल के एक ड्रोन ने टैंकर को निशाना बनाया।  हमले में जहाज के एलपीजी टैंकों में से जोरदार विस्फोट हुआ। वहीं  चालक दल ने आग पर काबू पा लिया और सभी की जान बच गई।

हूती विद्रोहियों ने भी बनाया था बंधक

पाकिस्तानी  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले के तुरंत बाद हूती विद्रोहियों की नौकाएं मौके पर पहुंचीं और जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया।  चालक दल को कई दिनों तक जहाज पर ही बंधक बनाकर रखा गया।  स्थिति बेहद गंभीर थी और उम्मीद धीरे-धीरे कम हो रही थी. मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए दिन-रात प्रयास किए । उन्होंने ओमान में पाकिस्तानी राजदूत नवीद बुखारी, सऊदी अरब और सुरक्षा एजेंसियों की टीमों का आभार जताया। इस तरह के बात से  साफ जाहिर हो रहा है इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी की मदद की होगी।  नकवी ने लिखा, ‘टैंकर और उसका चालक दल अब सुरक्षित है और यमनी जलक्षेत्र से बाहर निकल चुका है.’

पढ़ें :- भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड, शुक्रवार को चंडीगढ़ में भरी अंतिम उड़ान

 

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तान को इज़राइल से पंगा लेना पड़ा भारी , Israel ड्रोन ने Pakistan की टैंक पर किया हमला

पाकिस्तान को इज़राइल से पंगा लेना पड़ा भारी , Israel ड्रोन ने...

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद छोड़ने के बाद पहली...

China Earthquake: चीन में आया विनाशकारी भूकंप; कम से कम 7 लोग घायल, 110 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त

China Earthquake: चीन में आया विनाशकारी भूकंप; कम से कम 7 लोग...

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का किया नेतृत्व, आतंवाद पर सभी ने दिखाया कड़ा रुख, अगले वर्ष भारत में होनी है बैठक

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का किया नेतृत्व, आतंवाद...

यूएनजीए के बाहर बांग्लादेशियों ने मुहम्मद यूनुस पर लगाया हिंदूओं पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप, अंदर दे रहे थे भाषण

यूएनजीए के बाहर बांग्लादेशियों ने मुहम्मद यूनुस पर लगाया हिंदूओं पर हमला...

राहुल गांधी दक्षिण-अमेरिका के चार देशों की यात्रा पर; राजनैतिक नेताओं, छात्रों व उद्योग जगत के लोगों से करेंगे संवाद

राहुल गांधी दक्षिण-अमेरिका के चार देशों की यात्रा पर; राजनैतिक नेताओं, छात्रों...