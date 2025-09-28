पाकिस्तान को इज़राइल से पंगा लेना पड़ा भारी , Israel ड्रोन ने Pakistan की टैंक पर किया हमला

अभी कुछ दिनो पहले इजरायल और सऊदी अरब ने डिफेंस डील की थी, जिसके मुताबिक दोनों में किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इजरायल के इस डील पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर प्यार दिखाते हुए न्यूक्लियर हथियार देने तक की बात कह डाली । इस कदर बयान देने के बाद पाकिस्तान को भारी पड़ गया। वहीं इन सब के बीच बीच खबर आई है कि इजरायल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया। जहाज लाल सागर में था, तभी यह हमला हुआ।

इसके साथ ही बता दें हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि एक पाकिस्तानी चालक दल वाला एलपीजी टैंकर इजरायली हमले का शिकार हुआ। उन्होंने कहा कि जहाज हूती विद्रोहियों की गिरफ्त से भी सुरक्षित बाहर निकल आया है। इस जहाज पर कुल 27 सदस्य सवार थे, जिनमें से 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 17 सितंबर 2025 को यह जहाज रास अल-ईसा पोर्ट पर खड़ा था, जो वर्तमान में हूतियों के नियंत्रण में है। इसी दौरान इजरायल के एक ड्रोन ने टैंकर को निशाना बनाया। हमले में जहाज के एलपीजी टैंकों में से जोरदार विस्फोट हुआ। वहीं चालक दल ने आग पर काबू पा लिया और सभी की जान बच गई।

हूती विद्रोहियों ने भी बनाया था बंधक

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले के तुरंत बाद हूती विद्रोहियों की नौकाएं मौके पर पहुंचीं और जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया। चालक दल को कई दिनों तक जहाज पर ही बंधक बनाकर रखा गया। स्थिति बेहद गंभीर थी और उम्मीद धीरे-धीरे कम हो रही थी. मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए दिन-रात प्रयास किए । उन्होंने ओमान में पाकिस्तानी राजदूत नवीद बुखारी, सऊदी अरब और सुरक्षा एजेंसियों की टीमों का आभार जताया। इस तरह के बात से साफ जाहिर हो रहा है इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी की मदद की होगी। नकवी ने लिखा, ‘टैंकर और उसका चालक दल अब सुरक्षित है और यमनी जलक्षेत्र से बाहर निकल चुका है.’