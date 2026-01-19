आईपीएल की नकल करने लगा पाकिस्तान, अब PSL 2026 के लिए करवाएगा नीलामी

PSL to switch to Auction Model : पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने क्रिकेट, क्रिकेटरों और टी20 लीग को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वह भारत की नकल करने से चूकता। दरअसल, आईपीएल के तर्ज 2016 से खेले जा रहे पीएसएल में प्लेयर नीलामी सिस्टम अपनाने जा रहा है। अब तक लीग में ड्राफ्ट सिस्टम के जरिये टीमें खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ती थीं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े स्ट्रक्चरल सुधारों की घोषणा की है। इसमें प्लेयर ऑक्शन सिस्टम को लागू किया जाएगा, जो 2016 में इवेंट शुरू होने के बाद से चले आ रहे ड्राफ्ट सिस्टम की जगह लेगा। प्लेयर्स ऑक्शन के लिए फ्रेंचाइजी का कुल बजट भी USD 1.3 मिलियन से बढ़ाकर USD 1.6 मिलियन कर दिया गया है। पीएसएल के CEO सलमान नसीर ने कहा कि लीग के 11वें एडिशन से पहले किए गए ये सुधार इसकी ग्रोथ, कॉम्पिटिशन और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट को और मजबूत करेंगे।

पीएसएल अपने 11वें सीज़न से नए स्ट्रक्चर के तहत, फ्रेंचाइजी को ज़्यादा से ज़्यादा चार खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाज़त होगी, जिसमें हर कैटेगरी से सिर्फ़ एक खिलाड़ी शामिल होगा। पिछले सीज़न के मेंटर्स, ब्रांड एंबेसडर और राइट टू मैच ऑप्शन के प्रावधान हटा दिए गए हैं। नई शामिल होने वाली टीमों को ऑक्शन से पहले उपलब्ध पूल से चार खिलाड़ियों को चुनने और रिटेन करने की इजाज़त होगी।

हर फ्रेंचाइजी को एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी को सीधे साइन करने की भी इजाज़त होगी जो पिछले सीज़न में नहीं खेला था। पीएसएल 11वें सीजन, 26 मार्च 2026 को शुरू होगा। आने वाले सीज़न के लिए फैसलाबाद को एक अतिरिक्त वेन्यू के तौर पर जोड़ा गया है, जिससे मेज़बान शहरों की लिस्ट बढ़ गई है।