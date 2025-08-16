Pakistan Khyber Pakhtunkhwa flood : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ने मचाई तबाही, 200 से ज्यादा लोगों की मौत

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। देश के कई हिस्सों में पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खबरों के अनुसार, शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में भीषण बाढ़ आ गई। जिसमें सड़कों, पुलों, इमारतों और बिजली संयंत्रों समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। जबकि 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है।

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) के मुताबिक, अभी भी बाढ़ से हुए नुकसान (Damage caused by flood) का आकलन लगाया जा रहा है। बाढ़ से स्वात जिले में नुकसान की खबरें आ रही है।

हालांकि अब तक सात घरों के पूरी तरह से नष्ट होने और 38 को भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी मिली है। पीडीएमए के मुताबिक, बाढ़ में तीन स्कूल भी नष्ट हुई है तीन तीन अन्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में के अलग-अलग इलाकों में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।

अचानक आई बाढ़ के बाद बुनेर जिले में बचाव दल की 1122 टीमों को लगाया गया है।300 स्कूली बच्चों सहित 2,071 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। पूरे जिले में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।