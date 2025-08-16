  1. हिन्दी समाचार
  Pakistan Khyber Pakhtunkhwa flood : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ने मचाई तबाही, 200 से ज्यादा लोगों की मौत

Pakistan Khyber Pakhtunkhwa flood : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ने मचाई तबाही, 200 से ज्यादा लोगों की मौत

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। देश के कई हिस्सों में पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

