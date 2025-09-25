पाकिस्तान या बांग्लादेश... फाइनल में भारत की किससे होगी भिड़ंत? आज के मैच में हो जाएगा साफ

PAK vs BAN Match 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में लगातार दो मैच जीतकर भारत ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बुधवार को दुबई में खेले गए सुपर-4 स्टेज मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से मात दी। जिसके साथ श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर हो गयी। वहीं, 28 सितंबर को भारत के सामने कौन-सी टीम होगी? यह गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के नतीजे से साफ हो जाएगा।

पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सुपर-4 स्टेज दो मैच खेले हैं और दोनों ने एक-एक मैच जीता है। गुरुवार को दोनों टीमें के पास फाइनल में जगह पक्की करने का आखिरी मौका होगा। जीत दर्ज करने वाली टीम 4 अंकों के साथ फाइनल में पहुंच जाएगी। जहां उसका सामना टूर्नामेंट के इस सीजन में अजेय रही भारतीय टीम से होने वाला है। एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले 26 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच सुपर-4 स्टेज का आखिरी मैच खेला जाना है।

टी20आई में पाकिस्तान का पलड़ा ज्यादा भारी

बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने टूर्नामेंट की पूर्व चैंपियन श्रीलंका को भी मात दी है। लेकिन, उनके लिए पाकिस्तान के खिलाफ चुनौती आसान नहीं रहने वाली है। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 टी20आई मैच खेले जा चुके हैं। जिनमें 20 जीत के साथ पाकिस्तान का दबदबा नजर आता है। जबकि बांग्लादेश सिर्फ 5 बार ही जीत हासिल कर सका है। इन आंकड़ों से साफ है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान को हराने के लिए असाधारण प्रदर्शन करना होगा।