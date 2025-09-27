IND vs PAK: हारिस रऊफ नहीं भरेंगे जुर्माना, फाइनल से पहले PCB चीफ का नया ड्रामा

  1. हिन्दी समाचार
Haris Rauf fined by ICC: भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मैच के दौरान आपत्तिजनक इशारे करने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ पर आईसीसी ने 30 फीसदी मैच फीस का जुर्माना ठोका है। रऊफ के अलावा गन सेलिब्रेशन के लिए साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने फटकार लगाई है। बीसीसीआई ने दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत की थी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रऊफ जुर्माना अपनी जेब से नहीं भरेंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

एशिया कप 2025 फाइनल से पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी की ओर से हारिस रऊफ पर लगाया गया जुर्माना पीसीबी और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी अपनी जेब से भरेंगे। नकवी तेज रऊफ पर लगे जुर्माने को व्यक्तिगत रूप से चुकाना चाहते हैं। जब आईसीसी किसी खिलाड़ी पर जुर्माना ठोकता है तो यह उसकी मैच फीस से काटी जाती है। भले ही नकवी इस फाइन को चुकाएं पर आईसीसी के रिकॉर्ड में यही दर्ज होगा कि रऊफ की मैच फीस काटी गई। इसके अलावा, जुर्माने से बौखलाया पाकिस्तान फाइनल बॉयकॉट की धमकी दे रहा है।

बता दें कि एशिया कप 2025 में अब तक अजेय भारतीय टीम का फाइनल में पाकिस्तान से आमना-सामना होगा। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ने वाले हैं। जहां भारत 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करने उतरेगा, जबकि पाकिस्तान को तीसरे खिताब की उम्मीद होगी। मौजूदा सीजन में भारत और पाकिस्तान की यह तीसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले दो मैच में भारत ने एकतरफा जीत दर्ज की थी।

