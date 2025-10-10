  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Pakistan Protest: पाकिस्तान में कट्टरपंथी दल के विरोध प्रदर्शन से डरी शरीफ सरकार, इस्लामाबाद-रावलपिंडी में इंटरनेट बंद

Pakistan Protest: पाकिस्तान में कट्टरपंथी दल के विरोध प्रदर्शन से डरी शरीफ सरकार, इस्लामाबाद-रावलपिंडी में इंटरनेट बंद

Pakistan Protest: पाकिस्तान में शुक्रवार को कट्टरपंथी इस्लामवादी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) ने 'लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च' बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में बवाल की आशंका को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी इस्लामाबाद के प्रवेश और निकास मार्गों को भी सील किया गया है। सुरक्षा बलों की ओर से पूरी चौकसी बरती जा रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Pakistan Protest: पाकिस्तान में शुक्रवार को कट्टरपंथी इस्लामवादी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) ने ‘लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च’ बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में बवाल की आशंका को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी इस्लामाबाद के प्रवेश और निकास मार्गों को भी सील किया गया है। सुरक्षा बलों की ओर से पूरी चौकसी बरती जा रही है।

पढ़ें :- पी चिदंबरम, बोले- मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जैसा पीएम कह रहे हैं, मोदी ने जो तीन बातें कही हैं, वे सरासर गलत

दरअसल, तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर इजरायल के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इससे पहले लाहौर में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने कट्टरपंथी इस्लामवादी पार्टी के प्रमुख साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में टीएलपी के हेडक्वार्टर पर छापा मारा था। पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई पर शहर में हिंसा भड़क उठी थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘कई घंटों तक जारी रही झड़पों में 5 पुलिस कांस्टेबल और टीएलपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए।’

पुलिस ने टीएलपी प्रमुख साद हुसैन रिजवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ऑर्डर की कार्रवाई करते हुए लाहौर के यतीम खाना स्थित टीएलपी हेडक्वार्टर पर छापा मारा था, लेकिन वहां पुलिस को ही हमले का सामना करना पड़ा। गुस्साए टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थराव और लोहे की छड़ों से हमला किया। एक पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अब तक रिजवी गिरफ्तारी से बच रहा है। टीएलपी मुख्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इलाके में तनाव व्याप्त है।’

हालांकि, तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) ने दावा किया कि पुलिस के साथ झड़पों में उनके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और 20 घायल हुए हैं। टीएलपी के प्रवक्ता ने कहा, ‘शांतिपूर्ण ‘लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च’ को रोकने के लिए मरियम नवाज़ की पंजाब सरकार ने अपमानजनक हथकंडे अपनाए हैं। टीएलपी के निहत्थे कार्यकर्ताओं और अधिकारियों पर अत्याचार तुरंत बंद होना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘गाजा में मुसलमानों पर यहूदियों की ओर से अत्याचार किया जा रहा है, जबकि यहां उनके समर्थक मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाना पाकिस्तान में अपराध बन गया है।’

पढ़ें :- UN में पाकिस्तान फिर एक्सपोज़, भारत ने कहा- ‘बांग्लादेश विभाजन के दौरान 4 लाख महिलाओं का रेप का दिया था आधिकारिक आदेश’
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pakistan Protest: पाकिस्तान में कट्टरपंथी दल के विरोध प्रदर्शन से डरी शरीफ सरकार, इस्लामाबाद-रावलपिंडी में इंटरनेट बंद

Pakistan Protest: पाकिस्तान में कट्टरपंथी दल के विरोध प्रदर्शन से डरी शरीफ...

Philippines 7.6 Earthquake: फिलीपींस में आया 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी

Philippines 7.6 Earthquake: फिलीपींस में आया 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप, सुनामी...

भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने तोड़ा 26 साल पुराना रिकॉड, 27 रन और बना लेती तो रच देती नया कीर्तिमान

भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने तोड़ा 26 साल पुराना रिकॉड, 27...

Nobel Prize 2025 in Literature: साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई होंगे सम्मानित

Nobel Prize 2025 in Literature: साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, हंगेरियन...

यूके के प्रधानमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ की प्रेस वार्ता, दोनों ने यूक्रेन में स्थायी शांति की आवश्यकता पर की चर्चा

यूके के प्रधानमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ की प्रेस...

पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंचे नाबालिग प्रेमी, उम्र जानकर हर कोई हैरान

पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंचे नाबालिग प्रेमी, उम्र जानकर हर कोई हैरान