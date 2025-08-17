  1. हिन्दी समाचार
  3. Pakistan Train Accident  : पाकिस्तान में पटरी से उतरी ट्रेन , हादसे में एक शख्स की मौत  ,  कई घायल

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ा रेल हादसा हुआ है।  हादसा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ है। यहां रविवार को को एक पैसेंजर ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pakistan Train Accident  :  पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ा रेल हादसा हुआ है।  हादसा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ है। यहां रविवार को को एक पैसेंजर ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य यात्री घायल हो गए हैं। मीडिया में आई खबर से इस हादसे के बारे में जानकारी मिली है। ट्रेन जब लोधरान रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी, तभी अचानक से वो पटरी से उतर गई और यह हादसा हो गया।

पढ़ें :- Indonesia Earthquake : इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 5.8 तीव्रता से कांपी धरती, समुद्र के अंदर आया भूकंप

खबरों के अनुसार, कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला गया है।    हादसे के बाद कम से कम 19 घायल यात्रियों को क्षतिग्रस्त डिब्बों से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों का पास के ही अस्पताल में इस समय इलाज जारी है।

इससे पहले लाहौर से इस्लामाबाद जा रही इस्लामाबाद एक्सप्रेस के 10 कोच पटरी से नीचे उतर गए थे, जिसमें 30 यात्री घायल हुए थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
