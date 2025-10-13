Pakistan :  पाकिस्तान में हिंसक झड़प , TLP प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई  झड़प

पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। TLP प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई हिंसक झड़प हुई।
प्रदर्शनकारियों ने यातीम खाना चौक, चौबुर्जी, आजादी चौक और शाहदरा जैसे प्रमुख चौराहों पर बैरिकेड तोड़ दिए हैं। पुलिस ने खारियां शहर में जीटी रोड पर वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए गड्ढा खोद दिया है। इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सराय आलमगीर में झेलम पुल के पास और चिनाब नदी के वजीराबाद की ओर भी गड्ढे खोदे गए हैं।
इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने शुक्रवार को ‘लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च’ बुलाया था जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है।