  3. पाक सेना ने अपने ही देश में कर दी एयरस्ट्राइक, बच्चे-महिला समेत 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (Khyber Pakhtunkhwa Province) के तिराह घाटी स्थित मत्रे दारा गांव पर रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना (Pakistan Air Force) ने JF-17 लड़ाकू विमानों से कम से कम 8 LS-6 बम (LS-6 Bomb) गिराए, जिसमें 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई है।

संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) अपने ही पश्तून नागरिकों पर हवाई हमले कर बच्चे-महिला समेत 30 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (Khyber Pakhtunkhwa Province) के तिराह घाटी स्थित मत्रे दारा गांव पर रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना (Pakistan Air Force) ने JF-17 लड़ाकू विमानों से कम से कम 8 LS-6 बम (LS-6 Bomb) गिराए, जिसमें 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई है।

बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गांव का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और जगह-जगह लाशें बिछी पड़ी हैं। ये घटना क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) की कथित ‘आतंकवाद विरोधी’ (Anti-Terrorism) कार्रवाई के नाम पर हो रही बर्बरता का एक और उदाहरण है।

