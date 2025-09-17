पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार ने खोली ट्रंप के दावे की पोल,राजनाथ बोले-‘कुछ लोग कहते थे भारत-पाक संघर्ष मैं रुकवाया, अब पता चल गया न’

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने एक बार साफ किया कि किसी के हस्तक्षेप के कारण आतंकवादियों के खिलाफ अभियान स्थगित नहीं किया गया। श्री सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। कहा कि कुछ लोग भारत-पाकिस्तान संघर्ष (India-Pakistan Conflict) को रोकने का दावा करते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारत ने इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को अस्वीकार कर दिया है।

हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि ‘कुछ लोग भारत-पाकिस्तान संघर्ष (India-Pakistan Conflict) को रोकने का दावा करते हैं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत ने इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने कहा कि किसी के हस्तक्षेप के कारण आतंकवादियों के खिलाफ अभियान स्थगित नहीं किया गया। अगर भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) फिर से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है और कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

इशाक डार ने खोली ट्रंप के दावे की पोल

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता कराई थी, लेकिन भारत ने इस दावे को बार-बार खारिज किया और साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी और किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मंगलवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार (Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar) ने भी ट्रंप के दावे की पोल खोल दी और साफ कहा कि भारत ने संघर्षविराम में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अस्वीकार कर दी थी। इशाक डार ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (US Secretary of State Marco Rubio) ने मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान उनसे कहा था कि भारत ने युद्ध विराम के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार कर दिया, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है।

रजाकारों को लेकर राजनाथ सिंह ने कही बड़ी बात

राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि ‘रजाकारों का ख़तरा पहलगाम हमले के समान है जहां लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी। रजाकारों की तरह पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला भी भारत के सामाजिक सद्भाव पर एक करारा प्रहार था। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज का भारत न केवल आमने-सामने, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने में सक्षम है।

