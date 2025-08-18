डर कर भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तान की नौ सेना, सैटेलाइट से फोटो आई सामने

नई दिल्ली। पाकिस्तान भारत से कितना डरता है, इसके ताजा सबूत मिले है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान भारत से बुरी तरह से डर हुआ था। पाकिस्तान की नौ सेना ने युद्ध के दौरान अपने युद्धपोत कराची से हटा दिए थे। पाकिस्तानी नौ सेना ने अपने युद्धपोत को हटाकर कमर्शियल पोर्ट और ईरान बॉर्डर पर भेजे दिए थे। इसकी जानकारी सैटेलाइट से ली गई फोटो से सामने आई है।

ऑपरेशन सिंदूर जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। पाकिस्तान की सेना पर भारतीय सेना ने हमला किया तो उस वक्त पाकिस्तानी नौसेना भाग खड़ी हुई थी। तस्वीरों से ये साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ कराची से युद्धपोत हटा लिए थे, बल्कि कॉमर्शियल टर्मिनलों में उन्हें शिफ्ट किया गया था या फिर ईरान के बॉर्डर की तरफ भेज दिया था। पाकिस्तानी सेना और नेताओं अबतक जो दावे अपनी जीत के कर रहे थे, उसकी पोल खुलकर रख दी है।

सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में ये साफ उभरकर सामने आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने अपने फ्रंटलाईन युद्धपोत को कराची से करीब 100 किलोमीटर दूर भेज दिया था। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारत कराची बंदरगाह पर हमला करने वाला है। वायरल हो रही तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है कि कुछ खास जहाजों को कराची के कार्गो पोर्ट में खड़ा कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटलाइट की तस्वीरों ने पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। कराची नेवल बेस से पाकिस्तान के सारे युद्धपोत उस वक्त गायब थे। उन्हें कमर्शियल कार्गो पोर्ट में देखा गया था। वहीं, दूसरी जहाज को शहर के दूसरे कार्गो टर्मिनल में सेट किया गया था।