Video: भारत के हमले में पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम हुआ ध्वस्त, पेशावर जाल्मी vs कराची किंग्स PSL मैच रद्द!

Rawalpindi stadium demolished: भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके ले लिया। इस हमले में कम से कम 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबर है। फिर पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं, गुरुवार (8 मई) को एक के बाद एक दर्जनों ड्रोन हमलों से पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों में भी धमाके हुए हैं। इस दौरान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी बुरी तरह ध्वस्त हो गया है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं। जिनमें गुरुवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास एक ड्रोन हमले होने की बात कही गयी है। कुछ पोस्ट में रावलपिंडी स्टेडियम की फोटोज और वीडियो शेयर की गईं हैं। जिनमें स्टेडियम का कुछ हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन हमले ने स्टेडियम के पास एक रेस्तरां की इमारत को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि अधिकारियों ने क्षेत्र को सील कर दिया है और ड्रोन के स्रोत की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या यह कोई पेलोड ले जा रहा था। दो घायल नागरिकों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। साइट से दृश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए हैं।

🚨 An Indian drone crashed near the food street adjacent to #Rawalpindi Cricket Stadium after colliding with a tree. The crash caused a fire at the site. On one hand, we are attacking India through social media; on the other hand, all of this is being watched . What’s going on? pic.twitter.com/tKs10Nikd1

