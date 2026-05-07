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Amazon’s Bumper Sale : आज से शुरू होगी अमेज़न की सेल, मिलेगा डिस्काउंट, यहां जानें डील्स

अगर आप अमेज़न की बंपर सेल का इंतजार कर रहे हैं, तो कमर कस कर तैयार हो जाइये और अपने खानें का ताला खोल ​लीजिए। आज रात 12 बजे से शुरू होने जा रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Amazon’s Bumper Sale : अगर आप अमेज़न की बंपर सेल का इंतजार कर रहे हैं, तो कमर कस कर तैयार हो जाइये और अपने खानें का ताला खोल ​लीजिए। आज रात 12 बजे से शुरू होने जा रही है। इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, AC, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। जानते हैं कौन-सी डील्स मिलने वाली है। कंपनी का मकसद महंगे गैजेट्स को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के बजट में उपलब्ध कराना है।

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सेल के दौरान ग्राहक बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स का फायदा उठाकर और ज्यादा बचत कर सकेंगे। कई प्रोडक्ट्स पर Instant Discount और आसान EMI ऑप्शन भी मिलने वाले हैं, जिससे खरीदारी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी।

एक्सेसरीज पर 80% तक छूट
लेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज कैटेगरी पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें कई बड़े ब्रांड्स के गैजेट्स और जरूरी एक्सेसरीज शामिल हैं।ग्राहक इस दौरान कई प्रीमियम और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स को कम कीमत में खरीद पाएंगे।

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