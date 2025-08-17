  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. पाकिस्तान की खुली पोल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना नहीं रोक पाई भारत की मिसाइलों को

पाकिस्तान की खुली पोल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना नहीं रोक पाई भारत की मिसाइलों को

पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है कि मई में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तब सैन्य संघर्ष में उन्होंने जीत हासिल की। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को 14 अगस्त को मेडल भी बांटे। लेकिन इस दावे पर देश के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और नवाज शरीफ के करीबी रहे नजम सेठी ने हाल ही में खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना भारत की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है कि मई में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तब सैन्य संघर्ष में उन्होंने जीत हासिल की। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को 14 अगस्त को मेडल भी बांटे। लेकिन इस दावे पर देश के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और नवाज शरीफ के करीबी रहे नजम सेठी ने हाल ही में खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना भारत की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है।

पढ़ें :- पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला, सात की मौत

नजम सेठी ने सामा टीवी पर आयशा नाज पर कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर उसका एयर डिफेंस सिस्टम था। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार मिसाइल दागीं और हमारी मिसाइलें उनके एयर बेस तक पहुंचने से रोक नहीं सकीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साफ बढ़त बनाई है। सेठी ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस की तुलना S-400 या आयरन डोम जैसी तकनीक से की और कहा कि इनकी कमी ने भारत को हर क्षेत्र में हावी होने का मौका दिया। नजम सेठी के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें वह खुलकर कहते दिख रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भारी बढ़त बनाई। सेठी ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के जीत के दावों पर भी सवाल उठाए, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय जमीन पर कोई ठोस जवाबी कार्रवाई करने में असफल रही।

भारत का हमला पाकिस्तान के अस्तिव के लिए खतरा

नजम सेठी ने अपने बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का हमला पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट बन जाएगा। पाक सेना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे परमाणु हथियार सिर्फ दिवाली मनाने के लिए नहीं बने हैं। जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। सेठी ने यह भी बताया कि लाहौर में घुसपैठ, कराची बंदरगाह पर कब्जा या सिंधु समझौते को तोड़कर पानी रोकना जैसी परिस्थितियों में पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इस बयान ने पाकिस्तान के दावों और सरकार की घोषित जीत पर नई बहस को जन्म दे दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता को साफतौर पर दिखाया और पाकिस्तान के आक्रामक दावों पर सवाल खड़े किए हैं।

पढ़ें :- Jodhpur Drone Show : भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहां-कहां दागी थीं राफेल-ब्रह्मोस मिसाइलें , मैप में दिखाया पाकिस्तान पर हमले का दृश्य
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला, सात की मौत

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला,...

मौलवी ने ना​बालिग छात्रा को पीटा, गुस्से में छात्रा ने मौलवी के बेटे की हत्या

मौलवी ने ना​बालिग छात्रा को पीटा, गुस्से में छात्रा ने मौलवी के...

EC चुनाव लड़वाना छोड़ खुद लड़ ले चुनाव, न बोले BJP की भाषा : कन्हैया कुमार

EC चुनाव लड़वाना छोड़ खुद लड़ ले चुनाव, न बोले BJP की...

Voter Adhikari Yatra : राहुल बोले-EC ने जादू से महाराष्ट्र में पैदा किए 1 करोड़ वोटर, चुनाव आयोग, RSS-BJP संविधान मिटाने की कर रहे हैं कोशिश

Voter Adhikari Yatra : राहुल बोले-EC ने जादू से महाराष्ट्र में पैदा...

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

प्रियांक खरगे ने आंबेडकर के बयान का हवाला देकर, बोले-जिन्ना से पहले सावरकर ने हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में रखा था द्वि-राष्ट्र का विचार

प्रियांक खरगे ने आंबेडकर के बयान का हवाला देकर, बोले-जिन्ना से पहले...