पाकिस्तान की खुली पोल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना नहीं रोक पाई भारत की मिसाइलों को

नई दिल्ली। पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है कि मई में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तब सैन्य संघर्ष में उन्होंने जीत हासिल की। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को 14 अगस्त को मेडल भी बांटे। लेकिन इस दावे पर देश के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और नवाज शरीफ के करीबी रहे नजम सेठी ने हाल ही में खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना भारत की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है।
नजम सेठी ने सामा टीवी पर आयशा नाज पर कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर उसका एयर डिफेंस सिस्टम था। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार मिसाइल दागीं और हमारी मिसाइलें उनके एयर बेस तक पहुंचने से रोक नहीं सकीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साफ बढ़त बनाई है। सेठी ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस की तुलना S-400 या आयरन डोम जैसी तकनीक से की और कहा कि इनकी कमी ने भारत को हर क्षेत्र में हावी होने का मौका दिया। नजम सेठी के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें वह खुलकर कहते दिख रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भारी बढ़त बनाई। सेठी ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के जीत के दावों पर भी सवाल उठाए, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय जमीन पर कोई ठोस जवाबी कार्रवाई करने में असफल रही।
भारत का हमला पाकिस्तान के अस्तिव के लिए खतरा
नजम सेठी ने अपने बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का हमला पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट बन जाएगा। पाक सेना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे परमाणु हथियार सिर्फ दिवाली मनाने के लिए नहीं बने हैं। जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। सेठी ने यह भी बताया कि लाहौर में घुसपैठ, कराची बंदरगाह पर कब्जा या सिंधु समझौते को तोड़कर पानी रोकना जैसी परिस्थितियों में पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इस बयान ने पाकिस्तान के दावों और सरकार की घोषित जीत पर नई बहस को जन्म दे दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता को साफतौर पर दिखाया और पाकिस्तान के आक्रामक दावों पर सवाल खड़े किए हैं।