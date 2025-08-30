पाकिस्तान की खुली पोल, ऑपरेशन सिंदूर के चार दिन बाद ही घुटने पर आ गया था दुश्मन

  1. हिन्दी समाचार
पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 50 मिसाइले भी नहीं दांगी होगी। इससे पहले ही पाकिस्तान घुटने पर आकर गिर गिराने लगा था। यह खुलासा भारतीय वायु सेना के एयर मार्शल ने किया है। उन्होने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक कर तबाह कर दिया था।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 50 मिसाइले भी नहीं दांगी होगी। इससे पहले ही पाकिस्तान घुटने पर आकर गिर गिराने लगा था। यह खुलासा भारतीय वायु सेना के एयर मार्शल ने किया है। उन्होने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक कर तबाह कर दिया था। इसके बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागने का दुस्साहस किया, लेकिन जवाबी हमले से कुछ ही दिन में वह घुटने पर आ गया और सीजफायर की बात करने लगा।

भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि भारतीय वायुसेना में पाकिस्तान पर 50 हथियार भी नहीं दागे और वह सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। एयर मार्शल ने बात-बात पर गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तान की सारी कलई खोल कर रख दी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान को सीजफायर की मेज पर लाने के लिए 50 से भी कम हथियार दागने पड़े। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू करना बहुत आसान है। लेकिन उसे खत्म करना आसान नहीं है। यह बात ध्यान में रखनी होती है कि हमारी फोर्स सक्रिय रहे, तैनात रहे और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे।

चार दिन में ही टूट गई थी पाकिस्तान की कमर

एयर मार्शल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से हुई हिमाकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। चार दिनों तक दोनों तरफ से मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। लेकिन इतने ही समय में पाकिस्तान की कमर टूट गई। भारतीय वायुसेना ने 10 मई की सुबह पाक एयरफोर्स के कुछ प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाकर ब्रह्मोस मिसाइलें दागीं। पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में स्थित जैकोबाबाद, भोलारी और स्कार्दू में कुछ हमलों की पुष्टि हुई। इसके बाद शाम होते-होते पाकिस्तान ने भारत से सीजफायर की गुजारिश की और फिर दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया।

