  3. स्मृति मंधाना से शादी पर पलाश मुच्छल की मां ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच , बोली ‘दोनों तकलीफ में हैं…’

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बनी हुई हैं । वह पलाश मुच्छल से शादी करने वाली थीं लेकिन एक दिन पहले ही उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हे इस शादी को पोस्टपोन करना पड़ा।  इसके बाद पलाश खबरें  आने लगी की उन्होंने स्मृति मंधाना को चीट किया है, इसलिए उनकी शादी पोस्टपोन की गई।  तमाम विवादों और अफवाहों के बीच अब पलाश की मां ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।  उन्होंने शादी की डेट पर नया अपडेट दिया है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- स्मृति मंधाना के पापा को मिली अस्पताल से छुट्टी, जानिए क्या बोले डॉक्टर्स

दरअसल, तमाम अटकलों के बीच पलाश मुच्छल की मां अमिता मुच्छल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की है।  इस दौरान उन्होंने दोनों की शादी दूसरी डेट को लेकर अपडेट दिया है।  साथ ही बताया है कि वह शादी के बंधन में बंधेंगे या नहीं. अमिता ने बताया कि स्मृति और पलाश दोनों ही इस समय तकलीफ में हैं. उन्होंने बताया कि पलाश का सपना था कि वह अपनी दुल्हनियां के साथ घर आएं।  अमिता ने कहा कि उन्होंने भी अपनी बहू के वेलकम के लिए स्पेशल तैयारी की हुई थी. अंत में पलाश की मां ने बताया कि सब सही होगा और जल्द ही दोनों की शादी होगी ।

बहन पलक मुच्छल ने भी जारी किया था बयान

आपको बता दें कि अफवाहों के बीच पलाश की बहन पलक मुच्छल ने भी सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि स्मृति के पिता की खराब तबीयत की वजह से दोनों की शादी को पोस्टपोन किया गया है।  उन्होंने लोगों से अनुरोध किया था कि इस सेंसिटिव समय में परिवार की प्राइवेसी का सम्मान किया जाए।

स्मृति मंधाना ने डिलीट किए पोस्ट

पढ़ें :- पलाश मुच्छल की एक्स को प्रपोज करते हुए फोटो हुई वायरल, स्मृति मंधाना मामले में जानें लेटेस्ट अपडेट

पलाश पर चीटिंग के आरोपों का सिलसिला तब और तेज हो गया जब स्मृति मंधाना ने अफवाहों के बीच शादी से जुड़ी सभी पोस्ट्स को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए थे. इसके बाद अफवाहों को और भी हवा मिली थी और फिर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि, अब पलाश की मां ने स्टेटमेंट जारी करके इस तरह की सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
