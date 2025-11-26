  1. हिन्दी समाचार
  3. स्मृति मंधाना के पापा को मिली अस्पताल से छुट्टी, जानिए क्या बोले डॉक्टर्स

भारतीय महिला टीम की उपकप्तान क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पापा की तबियत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। स्मृति मंधाना के पापा श्रीनिवास मंधाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।  उन्हें रविवार की सुबह सांगली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।  इसी दिन स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी होने वाली थी।  लेकिन स्मृति के पापा की तबियत खराब होने की वजह से शादी को अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपॉन्ड कर दिया था. लेकिन अब स्मृति के पापा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आइए जानते हैं डॉक्टर्स ने श्रीनिवास मंधाना की हेल्थ को लेकर क्या कहा है?

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या बोले डॉक्टर्स?

स्मृति मंधाना के पापा को एक दिन डॉक्टर्स की निगरानी में रखने के बाद उन्हें सोमवार की सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एक  रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल के मैनेजर ने बताया कि स्मृति के पापा खतरे से बाहर हैं और उनकी तबियत अब पूरी तरह से स्थिर है। डॉक्टरों ने उनका एंजियोग्राफी टेस्ट किया, जिसमें कोई रुकावट नहीं पाई गई। इसके बाद से अब मंधाना परिवार को काफी राहत मिली।

 

 

 

