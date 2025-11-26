पलाश मुच्छल की एक्स को प्रपोज करते हुए फोटो हुई वायरल, स्मृति मंधाना मामले में जानें लेटेस्ट अपडेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल अपनी शादी पोस्टपोन करने के बाद लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होनी थी, जिसकी हल्दी-संगीत आदि रस्मों के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। शादी वाले दिन सारी रस्में पूरी की जा रही थी लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गयी जिससे शादी पोस्टपोन हो गया। लेकिन पहले पलाश मुच्छल के भी अस्पताल में भर्ती होने और फिर स्मृति समेत महिला टीम इंडिया की उनकी साथियों के भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से शादी से जुड़े फोटो-वीडियोज डिलीट करने से कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। आइए जानते हैं कि लोग किस तरह अंदाज़ा लगा रहे हैं।

स्मृति के पिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, शादी पर चर्चा नहीं

स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत अब सही बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीनिवास को सांगली के सर्वहित हॉस्पिटल से मंगलवार को ही डिस्चार्ज कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा था। डिस्चार्ज होने के बाद श्रीनिवास घर लौट आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक स्मृति या पलाश के परिवारों की तरफ से शादी की नई तारीख को लेकर कोई बात नहीं की गई है।

पलाश की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फोटो वायरल

इस बीच पलाश मुच्छल की कुछ पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इनमें पलाश अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दिखाए दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इस गर्लफ्रेंड का नाम बिरवा शाह बताया है, जो एक प्लास्टिक सर्जन बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये फोटोज साल 2017 के हैं, जिनमें एक फोटो में पलाश घुटनों पर बैठकर अपनी एक्स को प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। यह फोटो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जिससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सिंगर स्मृति मंधाना से पहले भी अपनी एक्स के साथ सगाई कर चुके हैं। इस वायरल फोटो की तरह ही पलाश ने स्मृति को भी डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच पर घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसका वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था।

क्या स्मृति ने पलाश को कर दिया है अनफॉलो?

सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से जुड़े फोटोज-वीडियोज डिलीट करन के बाद उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है। इससे जुड़े स्क्रीन शॉट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्मृति मंधाना अब भी इंस्टाग्राम पर पलाश मुच्छल को फॉलो कर रही हैं।

कौन हैं मैरी डि‘कोस्टा, जिनसे जोड़ा जा रहा शादी का विवाद

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी स्थगित होने के बाद सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। इनमें एक दावा यह भी था कि शादी में आई कोरियोग्राफर के साथ किसी तरह के विवाद के कारण सारी घटना हुई है। हालांकि लेकिन इन दावों का केंद्र बनीं कोरियोग्राफर मैरी डि’कोस्टा कौन है? ये जानकारी लेने की कोशिश की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैरी के बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। केवल इतना पता लगा है कि वह कोरियोग्राफर हैं, जो शादी समारोह से जुड़े डांस आयटम्स की निगरानी कर रही थीं। उनके और पलाश के बीच ‘फर्ल्टिंग’ वाली व्हाट्सऐप चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है।