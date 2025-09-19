पानीपुरी वाले ने दिए दो गोलगप्पे कम, बीच सड़क पर बैठ रोने लगी महिला- वीडियो वायरल

गुजरात के वडोदरा से एक महिला का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला सड़क पर बैठ कर फुट-फुट कर रो रही है। महिला को देख राहगीर अंचभित हो गए। दरअसल पानीपुरी वाले (Panipuri seller) ने महिला को दो गोलगप्पे (golgappas) कम खिलाए थे, जिस कारण महिला सड़क पर बैठ कर रोने लगी थी। वहीं महिला के सड़क पर बैठ जाने के कारण जाम लग गया, जिस कारण पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को वहां से हटाया।
A woman went to have panipuri but was served 4 instead of 6 for ₹20.
She objected, sat down on the road in protest, and even broke into tears.
The twist? Kudos to Vadodara Police for stepping in and resolving this pani-filled crisis swiftly!pic.twitter.com/37DYZAOMkd
वडोदरा की पहचान खाने-पीने के शौकीन लोगों के तौर पर होती है। वडोदरा के सुरसागर तलाब के पास एक महिला कम पानीपुरी दिए जाने पर सड़क पर बैठ गई और रोने लगी। महिला के बीच सड़क पर बैठने से वहां पर भीड़ जुटने लगी। जब लोगों ने महिला से बीच सड़क पर बैठने का कारण पूछा तो वह फफक कर राेने लग गई। महिला ने बताया कि वह गोलगप्पे (golgappas) खाने के लिए आई थी। पानीपुरी वाले ने 20 रुपये में छह पूरी की जगह महिला को सिर्फ चार ही गोलगप्पे खिलाए। पानीपुरी खाने की शौकीन महिला दुकानदार के कम पूरी देने से नाराज हो गई और बच्चों की तरह दो जिद्द कर सड़क पर धरना देने बैठ गई। सड़क पर चल रहे बवाल के चलते जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला रोते रोते पुलिस से मांग करने लगी कि सब को 20 रुपए में छह गोलगप्पे (golgappas) खिलाता है मुझे दो कम खिलाए है। महिला की मांग थी कि या तो दो और गोलगप्पे खिलाए नहीं तो सड़क पर खड़ी यह पानीपुरी का ठेला हटाइए। घंटों तक चल रहे इस ड्रामे में पुलिस कड़ी मेहनत के बाद इस महिला को अपने साथ ले जाने में सफल हुई जिसके बाद सड़क पर लगा जाम तक हटा।