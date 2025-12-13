Pankaj Chaudhary Biography: यूपी बीजेपी के नए ‘चौधरी’ बने पंकज, ऐसा है राजनीतिक इतिहास

  1. हिन्दी समाचार
यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कहा जा रह है कि, पंकज चौधरी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। दरअसल, पंकज चौधरी ओबीसी के बड़े नेता हैं और लागातर सातवीं बार महराजगंज से सांसद बने हैं। अपने सरल स्वभाव और लोगों के बीच अपनी अच्छी पकड़े के लिए भी जाने जाते हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पढ़ें :- यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, लखनऊ पहुंचे पंकज चौधरी

पंकज चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरूआत 1989 में की थी और गोरखपुर ​नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने से किया था। इसके बाद 1989 में ही गोरखपुर से कटकर महाराजगंज अलग जिला बना, जिसके बाद पंकज चौधरी ने महराजगंज पर अपना राजनीति का केंद्र बनाया। इसके बाद से वो लगातार यहां से सात बार सांसद चुने गए।

पंकज चौधरी ने 1991 में पहली बार महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने लगातार तीन चुनाव जीते। लेकिन, 1999 के चुनाव में पंकज चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। 2004 में पंकज चौधरी ने फिर से बीजेपी का परचम लहराया और 2014, 2019 और 2024 तक इसे कायम रखा।

बता दें कि, 1964 में जन्में पंकज एक बिजनेस फैमिली आते हैं। वे महराजगंज जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने गोरखपुर विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवप्रताप शुक्ल को हटाकर पंकज चौधरी को जगह दी थी। धीरे-धीरे पंकज ने कुर्मी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत की। गौरतलब है कि यूपी में कुर्मी वोटर्स की संख्या करीब 5% से 6% है। माना जा रहा है कि गठबंधन में शामिल अपना दल (एस) की कुर्मी नेता अनुप्रिया पटेल के साथ पंकज चौधरी के कद को बढ़ाकर बीजेपी पावर बैलेंस कर रही है।

 

पढ़ें :- UP BJP President: यूपी भाजपा को 14 दिसंबर को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, कल दोपहर होगा नामांकन

