  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. “सपा अपनी सभी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, इसमें हमें क्या अपत्ति”: अमित शाह

“सपा अपनी सभी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, इसमें हमें क्या अपत्ति”: अमित शाह

 संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होते ही गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन अहम विधेयक सदन में पेश किए गए। इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान लोकसभा का माहौल काफी गर्म नजर आया और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।जनगणना और महिला आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा..

By हर्ष गौतम 
Updated Date

महिला आरक्षण।   संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होते ही गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन अहम विधेयक सदन में पेश किए गए। इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान लोकसभा का माहौल काफी गर्म नजर आया और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।जनगणना और महिला आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि महिला आरक्षण में पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग कोटा तय किया जाना चाहिए।

पढ़ें :- अखिलेश ने संसद में पूछा- महिला आरक्षण बिल को लेकर जल्दबाजी क्यों? सरकार जनगणना नहीं कराना चाहती

सपा की ओर से यह भी कहा गया कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग करना ठीक नहीं है, क्योंकि सही आंकड़ों के बिना इसका लाभ तय करना मुश्किल होगा। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जनगणना अब तक क्यों नहीं कराई गई। इन आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का भी निर्णय लिया है।

बहस के दौरान अमित शाह ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के पास मौका होता तो वह हर घर को जातियों में बांट देती। वहीं धर्मेंद्र यादव द्वारा, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग पर उन्होंने साफ कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। शाह ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपनी पार्टी में सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे , इसमें हमें को कोई आपत्ति नहीं है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिका ने तेल पर चला अपना नया दांव, कहा- नहीं करेंगे जनरल लाइसेंस रिन्यू

अमेरिका ने तेल पर चला अपना नया दांव, कहा- नहीं करेंगे जनरल...

यूएस ने ईरान के मालवाहक जहाज को वापस लौटाया, बंदर अब्बास से बाहर निकलने का कर रहा था प्रयास

यूएस ने ईरान के मालवाहक जहाज को वापस लौटाया, बंदर अब्बास से...

"सपा अपनी सभी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, इसमें हमें क्या...

अभिषेक बनर्जी का तीखा हमला, बोले-मोदी-शाह-योगी नहीं, BJP का पश्चिम बंगाल में असली ट्रंप कार्ड है EC

अभिषेक बनर्जी का तीखा हमला, बोले-मोदी-शाह-योगी नहीं, BJP का पश्चिम बंगाल में...

भारत के दुश्मन पर पाकिस्तान में हमला, लश्कर के 'मास्टरमाइंड' अमीर हमजा को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली

भारत के दुश्मन पर पाकिस्तान में हमला, लश्कर के 'मास्टरमाइंड' अमीर हमजा...

डेटिंग ऐप के जरिए 500 महिलाओं को फसाया, प्राइवेट वीडियो वॉयरल करने की धम​की देकर 2 करोड़ ऐंठा

डेटिंग ऐप के जरिए 500 महिलाओं को फसाया, प्राइवेट वीडियो वॉयरल करने...