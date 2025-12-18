Paush Amavasya 2025 : पौष अमावस्या पर करें ये काम ,  इस उपाय से होता है बाधाओं का नाश

सनातन धर्म में पौष अमावस्या का अत्यंत आध्यात्मिक महत्व है। यह तिथि स्नान, दान, तर्पण और पितृ शांति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म सीधे पितरों तक पहुंचते हैं। नारद पुराण में कहा गया है कि नौवां महीना पौष पितरों की पूजा, सेवा और तर्पण के ‘लघु श्राद्ध माह’ है, विशेषकर इस माह की अमावस्या इस कार्य के लिए आश्विन की अमावस्या के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, पौष माह की यह अमावस्या कल यानी 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को पड़ रही है।

पौष अमावस्या 2025: तिथि और तिथि का समय

पौष अमावस्या 19 दिसंबर, 2025 को मनाई जाएगी।

अमावस्या तिथि प्रारंभ: 19 दिसंबर सुबह 4:59 बजे

व्यापार-नौकरी में शत्रु बाधा बन रहा है तो पौष अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के 12 नाम अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, हृषिकेष,त्रिविकरम, पद्मानाभ और मधुसूदन, लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। चढ़ाए गए फूलों को शाम के समय भगवान के सामने से हटाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। मान्यता है इससे शत्रु शांत होता है और बाधाओं का नाश होता है।

पौष अमावस्या पर पूर्वजों की पूजा-अर्चना करने से पितृ दोष कम होता है और जीवन में लंबे समय से चली आ रही बाधाएँ दूर होती हैं।

सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने से नकारात्मकता दूर होती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और आंतरिक ऊर्जा प्रबल होती है।