Paush Month 2025 : कल से पौष माह का आरंभ, श्राद्ध, तर्पण, दान फलदायी माने जाते हैं

सनातन धर्म में पौष मास का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार, इस महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देव की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।

By अनूप कुमार 
