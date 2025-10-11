  1. हिन्दी समाचार
पवन सिंह नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, जानिए क्यों पीछे हटे भोजपुरी स्टार

Pawan Singh will not contest the Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन ने ऐलान किया है कि वह बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी जॉइन नहीं की थी।

Updated Date

दरअसल, भाजपा में दोबारा शामिल होने के बाद पवन सिंह के बिहार चुनाव में लड़ने की अटकलें थीं। इस बीच उनका पारिवारिक विवाद सुर्खियों में बना रहा। अब भोजपुर सिंगर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नाहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है।”

बता दें कि  पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बुधवार को अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक-दूसरे पर आरोप गंभीर लगाए थे। पवन सिंह ने ज्योति के व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पत्नी उनसे पिछले कई वर्षों से अलग रह रही हैं, उन्हें बिहार चुनाव के वक्त उनकी याद क्यों आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को चुनाव लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है।

टिकट मांगने के आरोपों पर ज्योति ने कहा, ‘पवन ने 15 साल तक (भाजपा) पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम किया है। इन 15 सालों में वह अपने लिए टिकट हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में मैं उनसे कैसे संपर्क कर सकती हूँ और उनसे भाजपा का टिकट दिलाने के लिए कह सकती हूँ? पहले उन्हें अपने लिए टिकट हासिल करना चाहिए। पवन जब खुद टिकट हासिल नहीं कर पाये तो हमें क्या दिलाएंगे।’

उन्होंने आगे कहा, ‘हर बात पर पवन कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। जब लोकसभा चुनाव थे और मुझे बुलाया था तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था, जब दोबारा मेरी मांग में सिन्दूर भरा था तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था। जब मुझे 20-25 दिन के लिए घर ले गए थे, तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था।’ वहीं, शुक्रवार को ज्योति जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से शेखपुरा स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। हालांकि, इस मुलाकात को लेकर ज्योति ने साफ किया कि उनका कोई चुनावी मकसद नहीं है।

