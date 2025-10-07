  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Pawan Singh: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने किया पलटवार कहा ”अच्छा रहेगा जनता के सामने आइए और …….

Pawan Singh: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने किया पलटवार कहा ”अच्छा रहेगा जनता के सामने आइए और …….

भोजपुरी पावर स्टार पावन  पवन सिंह काफी समय से अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद के कारण सुर्खियों में हैं।  हाल ही में जब ज्योति सिंह पति पवन के लखनऊ वाले घर पर पहुंचीं तो ये बात और बढ़ गयी। जिसके बाद पवन और ज्योति लगातार खबरों  में बने हुए हैं। इसे लेकर अब पवन सिंह का बड़ा पयान सामने आया है ।  उन्होने कहा कि समाज में उनके खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है. वहीं अब उनके इस बयान पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पलटवार किया है. आइए जानते हैं की क्या है पूरा मामला

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भोजपुरी पावर स्टार पावन  पवन सिंह काफी समय से अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद के कारण सुर्खियों में हैं।  हाल ही में जब ज्योति सिंह पति पवन के लखनऊ वाले घर पर पहुंचीं तो ये बात और बढ़ गयी। जिसके बाद पवन और ज्योति लगातार खबरों  में बने हुए हैं। इसे लेकर अब पवन सिंह का बड़ा पयान सामने आया है ।  उन्होने कहा कि समाज में उनके खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है. वहीं अब उनके इस बयान पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पलटवार किया है. आइए जानते हैं की क्या है पूरा मामला

पढ़ें :- VIDEO-भाभी ज्योति के सपोर्ट में उतरे खेसारी लाल यादव, बोले-इंसान किस हद तक गिरेगा? दया आती है पवन सिंह पर...

मिली जानकारी के अनुसार, ज्योति सिंह हाल ही में अपने पति पवन सिंह से मिलने के लिए उनके लखनऊ वाले घर पर पहुंचीं. वहां उन्हें पहले ही पुलिस मौजूद मिली। इसके बाद ज्योति ने सोशल मीडिया लाइव आकर पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि पवन ने उन्हें घर से जाने के लिए कहा। वहीं, पुलिस ने भी FIR दर्ज करने की धमकी दी. इस दौरान उन्होंने आत्महत्या की भी धमकी दी.

पवन सिंह का बयान

मामला बढ्ने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ज्योति सिंह से कई सवाल किए और उनके दावों का खंडन किया. पवन सिंह ने कहा कि उस दिन उन्होंने ज्योति सिंह के साथ 1.30 घंटे की मुलाकात की थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘समाज में भ्रम फैलाया गया है उन्होंने ही पुलिस बुलाई, बल्कि पुलिस पहले से ही मौजूद थी.’ अपलोड होते ही ये पोस्ट वायरल हो गई.

ज्योति सिंह का पलटवार 

बता दें  पवन के पोस्ट पर ज्योति सिंह ने पलटवार किया है. ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लंबी-चौड़ी पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में ज्योति सिंह ने पवन सिंह को खुलेआम चैलेंज किया है कि वो अपनी बात को साबित करें. उन्होंने आगे कहा कि जनता को भी ये जानने का हक है कि क्या सच है और क्या झूठ. ज्योति सिंह ने आगे कहा कि ‘मीडिया के सामने बैठकर बात करते हैं. अब ये बात चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है. अच्छा रहेगा जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए.’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pawan Singh: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने किया पलटवार कहा ''अच्छा रहेगा जनता के सामने आइए और .......

Pawan Singh: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने किया पलटवार कहा...

Bihar Election 2025: लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, इस सीट पर चाहती हैं टिकट

Bihar Election 2025: लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए तैयार,...

Kantara Collection: 300 करोड़ पार पहुंची कांतारा चैप्टर 1, खतरे में 'छावा' का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

Kantara Collection: 300 करोड़ पार पहुंची कांतारा चैप्टर 1, खतरे में 'छावा'...

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की आस, चोटों के दर्द से अपने आपको उभरा, यूपी की सीनियर T-20 टीम में हुआ निशि कश्यप का चयन

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की...

‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़ , व्लॉग में उड़ाई खिल्ली

‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़...

Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan, अभिषेक बजाज की टीम ने विडियो जारी कर दिखाया सच

Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan,...