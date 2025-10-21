PCB ने की रिजवान की छुट्टी, शाहीन अफरीदी बनें पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान

Shaheen Afridi named Pakistan ODI captain: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटा दिया है। अब उनकी जगह पर तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को टीम का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। शाहीन 4 से 8 नवंबर तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में कप्तानी की शुरुआत करेंगे।

पिछले साल बाबर आज़म के कप्तानी छोड़ने के बाद मोहम्मद रिज़वान ने वनडे टीम के कप्तान पद संभाला था। लेकिन, अब उन्हें भी कप्तानी से हटा दिया गया है। अफरीदी को इससे पहले 2024 की शुरुआत में पाकिस्तान की टी20I टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन उन्होंने घर से बाहर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ केवल एक द्विपक्षीय सीरीज में ही कप्तानी की थी। पाकिस्तान उस पांच मैचों की सीरीज का केवल अंतिम मैच जीत पाया था। कुछ महीने बाद, बाबर को टी20I टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन पिछले साल यह पद सलमान अली आगा को सौंप दिया गया।

बताया जा रहा है कि अफरीदी को वनडे कप्तान बनाने का फैसला व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कोच माइक हेसन, हाई परफॉर्मेंस निदेशक आकिब जावेद और चयन समिति के सदस्यों के साथ हुई बैठक में लिया गया। बाएं हाथ के अनुभवी तेज गेंदबाज अफरीदी तीनों फॉर्मेट में 194 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ पाकिस्तान की सफेद और लाल गेंद की टीमों का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

बता दें कि रिज़वान ने 20 वनडे मैचों में पाकिस्तान का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 की जीत और दिसंबर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-0 के वाइटवॉश से की थी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद, जहां वे दो मैचों के बाद बाहर हो गए थे, पाकिस्तान ने कप्तानी की भूमिका में रिज़वान से दूरी बनाने का फैसला किया है। अपने छोटे से कप्तानी कार्यकाल में उन्होंने नौ जीत और 11 हार दर्ज की हैं।