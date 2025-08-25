भारत में ही नही विदेश में भी लोग खाते है देश का पान मसाला- देखे वीडियो

नई दिल्ली। भारत में पान मसाला खाना आम बात है। देश में तो कई औरते तक पान मसाला खाती है। अब पान मसाला विदेशी भी बड़े चाव से खा रहे है और अपना मुंह लाल कर रहे है। विदेशियों का पान मसाले खाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है। वीडियो को बड़ी संख्या में लोग लाइक और शेयर कर रहे है।

न्यूजीलैंड के मशहूर यूट्यूबर कार्ल रॉक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो भारत में बनाए जाने वाले पान मसाले पर बनाया गया है। इस वीडियो में कार्ल अपने दोस्तों को बता रहे है कि पान मसाला कैसे खाया जाता है। वीडियो में कार्ल अपने दोस्तों से बोल रहे है यह भारत का मशहूर रजनीगंधा पान मसाला है। वह उन्हे समझा रहे है कि पान मसाला को मुंह में डाल कर थोड़ी देर तक चबाया जाता है और उसके बाद इसे थूक दिया जाता है।

दोस्त दे रहे है अलग अलग प्रतिक्रिया

कार्ल के दोस्तों ने जैसी ही पान मसाला को अपने मुंह में रखा उनके हाव भाव बदल गए। इस दौरान हर किसी की प्रतिक्रिया देखने लायक है। मुंह में डालते ही एक दोस्त ने कहा इसमे पुदीने जैसा टेस्ट आ रहा है। वहीं एक अन्य दोस्त ने कहा कि पान मसाला को बेस्ट माउथ फ्रेशनर बताया।

पांच करोड़ से अधिक लोग देख चुके है वीडियों

वीडियो को कार्ल रॉक ने 21 जुलाई को अपने इंस्टाग्रम हैंडल पर पोस्ट किया है। अब तक इस वीडियो पांच करोड़ से अधिक लोग देख चुके है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मजेदार कमेंट आ रहे है। किसी ने कमेंट में लिखा की दोस्तों सावधान रहना यह आपको तंबाकू भी खिला सकता है। वहीं एक लिखा की कैसे बंदर को अदरक का स्वाद पता चलेगा।