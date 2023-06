Oily Skin Should Not Apply These Things: ऑयली स्किन वालों को भूल कर भी कभी नहीं लगानी चाहिए ये चीजें

Oily Skin Should Not Apply These Things: सभी महिलाओं की स्किन एक जैसी नहीं होती हर महिला का स्किन टाईप अलग होता है। किसी की तैलीय त्वचा (Oily Skin) होती है तो किसी की ड्राई। किसी की संवेदलशील स्किन होती है तो किसी की मिली जुली।

हर स्किन टाईप की केयर भी अलग अलग होती है। आज हम आपको बताने जा रहे कि तैलीय त्वचा में किन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए वरना स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है।

सबसे पहले तो तैलीय त्वचा (Oily Skin) यानि ऑयली स्किन वालो को नारियल तेल का इस्तेमाल चेहरे पर नहीं करना चाहिए। नारियल तेल लगाने से रोमछिद्र के बंद होने से ब्लैकहैड्स हो सकते है। साथ ही मुहांसे भी हो सकते है।

ऑयली स्किन (Oily Skin) वालो को स्क्रब करने से बचना चाहिए। स्क्रब करने से एक्स्ट्रा तेल और गंदगी हटाने का काम करता है लेकिन तैलीय त्वचा वालों के लिए नार्मल स्क्रब करना चाहिए। वरना स्किन संवेदनशील और रुखी हो जाएगी।

तैलीय त्वचा (Oily Skin) वालों को भूलकर भी पेट्रोलियम जैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही ऑयली स्किन वालों को मलाई ङी चेहरे पर नहीं लगानी चाहिए। ऑयली स्किन वालों को मलाई लगाने पर स्किन और अधिक ऑयली दिखने लगती है।

इतना ही नहीं रंगत निखारने के काम आने वाला चावल का आटा और बेसन भी ऑयली स्किन (Oily Skin) वालों को नहीं लगाना चाहिए। चेहरे पर बेसन लगाने से जलन की समस्या हो सकती है। वहीं चावल का आटा लगाने से चेहरे पर रेड रैशेज हो सकते हैं।