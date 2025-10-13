  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निश्चित समयावधि में किया जाए : सीएम योगी

जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निश्चित समयावधि में किया जाए : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित 'जनता दर्शन' में आए लोगों की समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में समाधान कराएं और पीड़ित से फीडबैक भी लें।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित ‘जनता दर्शन’ में आए लोगों की समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में समाधान कराएं और पीड़ित से फीडबैक भी लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि, जन-जन की सेवा, सुरक्षा और सम्मान ही सरकार का ध्येय है। सरकार पहले दिन से ही निरंतर इसी धारणा के साथ कार्य कर रही है।

पढ़ें :- Lucknow news: सीएम योगी के लखनऊ आवास पर जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादी, बोले CM 'हर चेहरे पर खुशी .......

मुख्यमंत्री ने आज जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में आयोजित ‘जनता दर्शन’ में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनीं। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि यूपी सरकार हर मुद्दे के प्रति सजग और सक्रिय है, लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निश्चित समयावधि में किया जाए। साथ ही, उनका फीडबैक भी अवश्य लिया जाए।

बता दें कि, सोमवार सुबह जनता दर्शन में प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को सुना और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया। जनता दर्शन में लोग पुलिस, बिजली, आर्थिक सहायता, जमीनी विवाद आदि की समस्या को लेकर पहुंचे।

पढ़ें :- सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती: सीएम योगी बोले-प्रदेश के अंदर 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का कार्यक्रम हर जनपद स्तर पर होगा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निश्चित समयावधि में किया जाए : सीएम योगी

जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निश्चित समयावधि में किया जाए :...

बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर, ओम प्रकाश राजभर ने NDA से गठबंधन तोड़ने की दी धमकी, बगावत पर उतरे

बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर, ओम प्रकाश...

स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी के कपाट 18 अक्टूबर से खुलेंगे, पांच दिन भक्त करेंगे मां के दर्शन, मिलेगा अन्न-धन का आशीर्वाद

स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी के कपाट 18 अक्टूबर से खुलेंगे, पांच दिन भक्त करेंगे...

UP News : सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से मिली राहत, रंगदारी के मुकदमे की कार्यवाही पर कोर्ट ने लगाई रोक

UP News : सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से...

Lucknow news: सीएम योगी के लखनऊ आवास पर जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादी, बोले CM 'हर चेहरे पर खुशी .......

Lucknow news: सीएम योगी के लखनऊ आवास पर जनता दर्शन में प्रदेश...

अब ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए को दिखाई आंख, बोले- मेरी मांग नहीं मानी तो अकेले सभी सीटों पर लड़ूगा चुनाव

अब ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए को दिखाई आंख, बोले- मेरी मांग...