Petrol Diesel Price Hike : पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े, एक हफ्ते में दूसरी बार महंगा हुआ ईंधन

Petrol Diesel Price Hike : देश की जनता को आज एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। एक सप्ताह में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़ गयी है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये और डीजल की कीमत 91.58 रुपये हो गयी है।

सभी बड़े शहरों में, ईंधन की कीमतों में इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली। मुंबई में, पेट्रोल 91 पैसे बढ़कर 107.59 रुपये प्रति लीटर हो गया और डीज़ल 94 पैसे बढ़कर 94.08 रुपये प्रति लीटर हो गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में सबसे ज़्यादा 96 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे कीमत 109.70 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि डीज़ल 94 पैसे बढ़कर 96.07 रुपये प्रति लीटर हो गया।

चेन्नई में, पेट्रोल की कीमतें 82 पैसे बढ़कर 104.49 रुपये प्रति लीटर हो गईं, और डीज़ल 86 पैसे बढ़कर 96.11 रुपये प्रति लीटर हो गया। बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने देश की जनता से पेट्रोल-डीजल की बचत की अपील की थी। जिसके कुछ दिन बाद ही पेट्रोल-डीजल के दाम में 3-3 रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी थी। इसके अलावा, सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है।