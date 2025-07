Pharma Tariffs : महीने के अंत में फार्मा कंपनियों पर हाई टैरिफ लग सकते हैं : डोनाल्ड ट्रंप

दुनिया में युद्ध और शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने संकेत दिया है कि दवा आयात पर नए टैरिफ (New tariffs on drug imports) इस महीने के अंत तक लागू हो सकते हैं।