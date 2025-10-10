Philippines 7.6 Earthquake: फिलीपींस में आया 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी

Philippines 7.6 Earthquake: फिलीपींस में शुक्रवार को 7.6 तीव्रता का एक ज़बरदस्त भूकंप आया है। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई और तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी गई। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 58 किलोमीटर की गहराई पर था।

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने तटीय क्षेत्रों से लोगों को निकालने का आदेश दिया है। मार्कोस ने एक बयान में कहा कि अधिकारी अब ज़मीनी स्तर पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं और खोज एवं बचाव अभियान तैयार किए जा रहे हैं और जैसे ही स्थिति सुरक्षित होगी, उन्हें तैनात कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे।”

अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने सुनामी की धमकी जारी करते हुए कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं।ईएमएससी ने पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 आंकी थी। फिलहाल किसी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है।

इस बीच मध्य और दक्षिणी फिलीपींस के तटीय शहरों के नागरिकों को तत्काल ऊंचे स्थानों पर चले जाने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि 30 सितंबर को फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 69 लोगों की मौत हो थी, जबकि करीब 150 घायल हुए थे।

एहतियात के तौर पर, इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और पापुआ क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें देश के तटों से 50 सेंटीमीटर ऊँची लहरें टकराने की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार का शक्तिशाली भूकंप, फिलीपींस में एक दशक से भी ज़्यादा समय में आए सबसे घातक भूकंप के ठीक दो हफ़्ते बाद आया है, जिसमें सेबू में 72 लोग मारे गए थे।वह पिछला भूकंप 6.9 तीव्रता का था और समुद्र तट से दूर भी आया था।