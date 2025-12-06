  1. हिन्दी समाचार
  3. कफ सिरप मामले में आरोपी विकास सिंह विक्की की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के साथ तस्वीरें वायरल, अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी को पत्र लिखकर उठाए सवाल

आजाद अधिकार सेना (Azad Adhikar Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (National President Amitabh Thakur) ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कफ सिरप मामले में आरोपों के घेरे में चल रहे विकास सिंह विक्की की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के साथ कथित निकटता के तथ्यों की जांच की मांग की है।

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना (Azad Adhikar Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (National President Amitabh Thakur) ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कफ सिरप मामले में आरोपों के घेरे में चल रहे विकास सिंह विक्की की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के साथ कथित निकटता के तथ्यों की जांच की मांग की है। उन्होंने पत्र ​में लिखा कि कफ सिरप प्रकरण में मेरे तरफ से पूर्व में भेजे गए तमाम पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट व अन्य विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा तथा आलोक सिंह को दुबई ले जाने में प्रमुख भूमिका विकास सिंह विक्की की रही है।

अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने कहा कि मुझे इस क्रम में एक बहुत लम्बे समय से यूपी के मुख्यमंत्री व गृह विभाग के प्रमुख सचिव सहित तमाम अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त संजय प्रसाद की कुछ तस्वीरें प्राप्त हुई हैं। उक्त तस्वीरों में उनके साथ अत्यंत नजदीकी के साथ खड़े और मौजूद व्यक्ति यही विकास सिंह विक्की बताये गए हैं। उन्होंने बताया कि मुझे दी गयी जानकारी के अनुसार उक्त विकास सिंह विक्की कफ की संजय प्रसाद सहित कई अन्य उच्चतम पदस्थ नौकरशाहों एवं पुलिस अफसरों के साथ अच्छी-खासी नजदीकी है।

उन्होंने कहा कि कफ सिरप मामले में विकास सिंह विक्की की भूमिका पूर्व से ही जांच के घेरे में है, ऐसे में उनके संजय प्रसाद के साथ ये कथित फोटो तथा कई नौकरशाहों व पुलिस अफसरों से उनकी कथित नजदीकी अपने आप में कई गंभीर प्रश्न सामने लाता है, जो एक पृथक जांच का विषय है।

उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि कृपया विकास सिंह विक्की की संजय प्रसाद सहित विभिन्न नौकरशाह व पुलिम अफसरों से कथित नजदीकी के तथ्यों की तत्काल जांच कराते हुए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का : आईपी सिंह

इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक्स पोस्ट पर करते हुए लिखा कि अवनीश अवस्थी के बाद संजय प्रसाद CM योगी के सबसे खास प्रमुख सचिव गृह हैं। बहुत से मंत्रालयों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि ये घमंडी तथाकथित ईमानदार अफसर हैं। इन्हें ED CBI इनकम टैक्स का कवच प्राप्त है। कम्बल ओढ़कर घी पी रहे हैं। केंद्र सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का।

