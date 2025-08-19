जर्मनी जा रहे विमान में हवा में आग लगी ,  इटली में सुरक्षित उतरा

जर्मन बजट एयरलाइन कोंडोर (German budget airline Condor) द्वारा संचालित और 273 यात्रियों और आठ चालक दल के सदस्यों को लेकर डसेलडोर्फ (Dusseldorf) जा रहे एक विमान में यात्रियों की जान उस वक्त हवा में अटक गई, जब ग्रीस के कॉर्फू (Corfu, Greece) से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक बोइंग 757-300 विमान के इंजन में आग लग गई। करीब एक घंटे की जद्दोजहद के बाद पायलट ने इटली के ब्रिंडिसी (Brindisi) कस्बे में आपातकालीन लैंडिंग कराई। इस दौरान विमान केवल एक इंजन की मदद से उड़ान भर रहा था।

हवा में आग लगने का एक भयावह वीडियो इंटरनेट पर व्यापक रूप से साझा किया गया है।

घटना का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें विमान के दाहिने हिस्से से चिंगारियां और लपटें निकलती दिख रही हैं, जैसे कोई लाइटर जलाने की कोशिश कर रहा हो। यह सिलसिला करीब 15 सेकंड तक चलता है।

रिपोर्टों के अनुसार, पायलट ने खराब इंजन को बंद कर दिया और कोर्फू लौटने की कोशिश की, लेकिन फिर केवल दूसरे इंजन को चालू रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया।

कोंडोर ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफ़ी मांगी, जिन्हें शहर में होटलों की कमी के कारण हवाई अड्डे पर रात बितानी पड़ी। उन्हें अगले दिन डसेलडोर्फ के लिए रवाना किया गया।