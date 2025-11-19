PM Kisan 21st Installment Status Live : सिर्फ कुछ मिनट बाद जारी होगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, जानें किन्हें मिलेगा लाभ

PM Kisan 21st Installment Status Live : पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त आज कोयंबटूर से जारी होगी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana’s 21st installment) जारी होगी जिसमें बिहार के लगभग 73 लाख किसानों के खाते में सरकार 21वीं किस्त (21st installment) का लाभ मिलेगा।

दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 इतने दिन चलेगा

दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 (Natural Agriculture Summit 2025) तमिलनाडु प्राकृतिक कृषि हितधारक मंच (Tamil Nadu Natural Agriculture Stakeholders Forum) की ओर से 19 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन (Summit) का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और रसायन-मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा भारत में कृषि के भविष्य के लिए व्यावहारिक, जलवायु-अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के रूप में प्राकृतिक और पुनः विकास योग्य कृषि की ओर परिवर्तन को गति प्रदान करना है।

श्री सत्य साईं बाबा (Shri Sathya Sai Baba) के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सीधे कोयंबटूर जाएंगे। पीएम मोदी लगभग 1:30 बजे दिन में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 (Natural Agriculture Summit 2025) का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-किसान योजना की 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आज देश के लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।