PM मोदी बोले- व्यक्तिगत रूप से मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी; मैं इसके लिए तैयार हूं

New Delhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का विषय “सदाबहार क्रांति, जैव–खुशहाली का मार्ग” प्रो. स्वामीनाथन के सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करना है। सरकार के अनुसार, यह तीन दिवसीय सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और अन्य हितधारकों को ‘सदाबहार क्रांति‘ के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार–विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।

एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमारी सरकार को डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। डॉ. स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उनकी पहचान हरित क्रांति से कहीं आगे तक फैली हुई थी।” उन्होंने कहा, “प्रोफेसर स्वामीनाथन भारत के ऐसे सपूत थे जिनका योगदान किसी एक क्षेत्र या समय तक सीमित नहीं है। उन्होंने विज्ञान को जनसेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी प्रेरणाएँ लंबे समय तक भारत की नीतियों को निर्देशित करती रहेंगी।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “उनसे (स्वामीनाथन) हर मुलाक़ात मेरे लिए एक सीख रही है। उन्होंने एक बार कहा था कि विज्ञान सिर्फ़ खोज नहीं, बल्कि उसे अंजाम देना है। उन्होंने अपने काम से इसे साबित किया। उन्होंने सिर्फ़ शोध ही नहीं किया, बल्कि किसानों को खेती के तरीके बदलने के लिए प्रेरित भी किया। आज भी, उनके विचार और दृष्टिकोण हर जगह दिखाई देते हैं।” उन्होंने कहा , “किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। व्यक्तिगत रूप से, मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।”