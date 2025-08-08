'2024 के लोकसभा चुनावों में PM मोदी और भाजपा नेताओं ने संविधान पर हमला किया...' वोट अधिकार रैली में बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi in Vote Adhikar Rally: चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में ‘वोट अधिकार रैली’ में शामिल हुए। फ्रीडम पार्क में इस रैली का आयोजन कथित “वोट चोरी” के विरोध में किया गया। इस दौरान राहुल ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी और भाजपा नेताओं ने संविधान पर हमला किया।

लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट अधिकार रैली’ में कहा, “पिछले चुनावों में हमने संविधान की रक्षा की थी, जो एक वोट का अधिकार देता है। भाजपा ने पिछले चुनावों में भारत की संस्थाओं को कमज़ोर करके इस अधिकार पर हमला किया। लोकसभा चुनावों के बाद, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहाँ हमारा गठबंधन जीता, लेकिन चार महीने बाद, भाजपा महाराष्ट्र में जीत गई। इस आश्चर्यजनक परिणाम ने हमें जाँच करने के लिए प्रेरित किया, और हमने पाया कि उन चुनावों में एक करोड़ नए मतदाताओं ने मतदान किया था। जहाँ भी ये नए मतदाता दिखाई दिए, वहाँ भाजपा जीती।”

राहुल गांधी ने आगे कहा, “उस दिन हमें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।” उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भारत के ब्लॉक वोट कम नहीं हुए, हमें लोकसभा चुनावों जितने ही वोट मिले। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक करोड़ नए मतदाताओं ने वोट डाला, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था।

कांग्रेस सांसद ने कहा, ”फर्जी पता, डुप्लिकेट मतदाता’: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा विधानसभा में वोट चुराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की।” उन्होंने कहा, “मैंने संसद में संविधान हाथ में लेकर शपथ ली है। जब भारत के लोग हमारे आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार लोग इस आंकड़ों पर सवाल पूछने लगेंगे, तो सब कुछ सामने आ जाएगा।”