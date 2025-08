PM मोदी ने सत्यपाल मलिक के निधन पर जताया दुख, जानिए क्या कहा...

PM Modi expressed grief over the death of Satyapal Malik: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। मलिक के निजी सचिव केएस राणा के अनुसार, 79 वर्षीय मलिक ने आज दोपहर 1.10 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, “श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुःखी हूँ। इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।” इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में सत्यपाल मलिक के निधन पर लिखा, “पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के निधन की ख़बर सुनकर बेहद दुख हुआ। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा, जो आख़िरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे। मैं उनके परिवारजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।”

Saddened by the passing away of Shri Satyapal Malik Ji. My thoughts are with his family and supporters in this hour of grief. Om Shanti.

