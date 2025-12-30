PM मोदी ने जिया खालिदा ने निधन पर जताया दुख, बोले- भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा

PM Modi on Zia Khaleda Death: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख जिया खालिदा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहीं 80 वर्षीय खालिदा ने सुबह करीब 6:00 बजे अंतिम सांसें लीं। उनकी पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये निधन की जानकारी दी। इस बीच, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जिया खालिदा के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर, बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।”
पीएम मोदी ने आगे लिखा, “मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले।”
Deeply saddened to learn about the passing away of former Prime Minister and BNP Chairperson Begum Khaleda Zia in Dhaka.
Our sincerest condolences to her family and all the people of Bangladesh. May the Almighty grant her family the fortitude to bear this tragic loss.
As the… pic.twitter.com/BLg6K52vak
— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025
बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख खालिदा जिया 20 दिन से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा पिछले कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ रहीं थीं। उनके परिवार और पार्टी नेताओं ने निधन की पुष्टि की है। खालिदा पहली बार 1991 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं। देश की वह पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद उन्होंने 1996 और 2001 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली।