  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. मलेशिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा भारत की सफलता ही मलेशिया की सफलता, चंद्रयान-3 के लिए पीएम अनवर को दी शुभकामनाएं

मलेशिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा भारत की सफलता ही मलेशिया की सफलता, चंद्रयान-3 के लिए पीएम अनवर को दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत-मलेशिया संबंधों की गहराई पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत की सफलता मलेशिया की सफलता से और बदले में एशिया की सफलता से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच साझेदारी इंडिया-मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के विज़न से निर्देशित है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (prime minister narendra modi)ने शनिवार को भारत-मलेशिया संबंधों की गहराई पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत की सफलता मलेशिया की सफलता से और बदले में एशिया की सफलता से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच साझेदारी इंडिया-मलेशिया पार्टनरशिप (India-Malaysia Partnership) फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन (For Advancing Collective Transformation) के विज़न से निर्देशित है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश की दो दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देश एक-दूसरे की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि मानते हैं और उन्होंने मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम (Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim) के सद्भावनापूर्ण हाव-भाव को स्वीकार किया, जिसमें चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) की सफलता के बाद उनकी शुभकामनाएं भी शामिल हैं।

पढ़ें :- UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और गृहमंत्री को लेकर कही बड़ी बात, कहां- नए नियम सनातन धर्म को बांटने वाले थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक-दूसरे की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। चंद्रयान-3 की सफलता पर प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की शुभकामनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं आपसे सहमत हूं, मेरे दोस्त, भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है। पीएम मोदी ने कि हमारे संबंधों का मार्गदर्शक शब्द IMPACT है। IMPACT का मतलब है इंडिया-मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। साथ मिलकर हम पूरी मानवता को फायदा पहुंचा सकते हैं। बढ़ते आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर ज़ोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं और बताया कि 100 भारतीय IT कंपनियां वर्तमान में देश में काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच डिजिटल सहयोग गति पकड़ रहा है, और बताया कि भारत का प्रमुख डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI), जल्द ही देश में लॉन्च किया जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने मलेशिया की पहली और एशिया की सबसे बड़ी इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग सुविधा बनाने में भूमिका निभाई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फिल्म ओ रोमियो में शाहिद कूपर के साथ नजर आएंगी तमन्ना भाटिया, अभिनेत्री ने एक्ट्रेस के लिया जाहिर किया अपना प्यार

फिल्म ओ रोमियो में शाहिद कूपर के साथ नजर आएंगी तमन्ना भाटिया,...

तानाशाह मोदी सरकार याद रखे, हर कदम पर आदिवासियों के साथ हैं, हम उनके अधिकार छिनने नहीं देंगे : राहुल गांधी

तानाशाह मोदी सरकार याद रखे, हर कदम पर आदिवासियों के साथ हैं,...

Malegaon Mayor Election : मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सपा गठबंधन का बजा डंका, नसरीन महापौर तो शान-ए-हिंद डिप्टी मेयर चुनी गईं

Malegaon Mayor Election : मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सपा गठबंधन का बजा...

मलेशिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा भारत की सफलता ही मलेशिया की सफलता, चंद्रयान-3 के लिए पीएम अनवर को दी शुभकामनाएं

मलेशिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा भारत की सफलता...

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की वजह से यूपी के गांव बन गए हैं नरक, मेरे बेटे पर एक्शन तो फिर स्वतंत्र देव पर क्यूं नहीं : पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की वजह से यूपी के गांव बन...

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, बोले-हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले नेपाल के इतिहास से सबक लेना चाहिए...

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, बोले-हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले...