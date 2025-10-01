RSS 100 year Celebration: RSS के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किए

  1. हिन्दी समाचार
RSS यानी राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ साल 2025 को शताब्‍दी वर्ष के तौर पर मना रहा है। विजयादशमी पर इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने के खास मौके पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया । इसके साथ ही एक स्पेशल सिक्का भी जारी किया। 100 रुपये के सिक्के के एक ओर राष्ट्रीय प्रतीक उकेरा गया है, जबकि दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य तस्वीर अंकित है। इस छवि में समर्पण के साथ स्वयंसेवक भारत माता को नमन करते हुए दिखाए गए हैं, जो की देशभक्ति और सम्मान को दर्शाता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

जाने कब हुई थी स्थापना

बता दें कि आरएसएस की स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर (महाराष्ट्र) में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी।  इस मौके पर स्‍पेशल डाक टिकट के साथ ही स्‍मारक सिक्‍का भी जारी करेंगे. स्‍पेशल डाक टिकट की पहली झलक सामने आई है।  इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक महत्‍वपूर्ण फैसले की झलक को भी देखा जा सकता है।  स्‍पेशल डाक टिकट पर RSS के कार्यकर्ताओं को राजपथ (अब कर्तव्‍य पथ) पर आयोजित हुए गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होते हुए देखा जा सकता है।  यह साल 1963 की बात है।  जवाहरलाल नेहरू के फैसले से ही RSS को रिपब्लिक डे परेड में हिस्‍सा लेने का मौका मिला था। इसमें संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की थी।

 पीएम ने किया ट्वीट

वहीं आरएसएस के बारे में इतिहास के पन्नो में देखें तो ये  बात 1963 की है. चीन युद्ध के समाप्‍त हुए कुछ महीने ही बीते थे. पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था. इस मौके पर तत्‍कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा फैसला लिया।  साल 1962 के चीन युद्ध के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई थी।  नेहरू ने आरएसएस कार्यकर्ताओं के सेवा भाव को देखते हुए उन्‍हें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्‍सा लेने की अनुमति दी थी।  पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर संघ के शताब्‍दी समारोह में शामिल होने को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. देशभर में इसके लाखों स्वयंसेवक पिछली एक सदी से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे हैं. 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा. यहां एक विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्का भी जारी किया जाएगा.’

