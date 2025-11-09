'राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 'भगवा' रंग का होना तय किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने...' RSS प्रमुख का तिरंगे बड़ा बयान

  1. हिन्दी समाचार
Bengaluru: संघ यात्रा के 100 वर्ष पर नए क्षितिज कार्यक्रम में, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि  राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 1933 में पारंपरिक 'भगवा' रंग का होना तय किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने कुछ कारणों से हस्तक्षेप किया और तीन रंगों का सुझाव दिया, जिसमें सबसे ऊपर 'भगवा' रंग हो। संघ ने हमेशा तिरंगे ध्वज का सम्मान किया है।

पढ़ें :- 'भारत का एक हिंदू राष्ट्र होना संविधान के खिलाफ नहीं...' RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

बेंगलुरु में आयोजित “संघ यात्रा के 100 वर्ष: नए क्षितिज” व्याख्यान श्रृंखला में, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, “संघ में किसी ब्राह्मण की अनुमति नहीं है, किसी अन्य जाति की अनुमति नहीं है, किसी मुसलमान की अनुमति नहीं है, किसी ईसाई की अनुमति नहीं है, केवल हिंदुओं की अनुमति है। विभिन्न संप्रदायों के लोग, मुसलमान, ईसाई किसी भी संप्रदाय के, संघ में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पृथकता बाहर रखनी चाहिए। आपकी विशेषता का स्वागत है, लेकिन जब आप शाखा के अंदर आते हैं, तो आप भारत माता के पुत्र, हिंदू समाज के सदस्य के रूप में आते हैं। मुसलमान शाखा में आते हैं, ईसाई शाखा में आते हैं, जैसे हिंदू समाज के भीतर अन्य सभी जातियों के लोग आते हैं। लेकिन हम उनकी गिनती या पूछताछ नहीं करते कि वे कौन हैं, हम सभी भारत माता के पुत्र हैं। संघ इसी तरह काम करता है।”

पढ़ें :- आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करने वाले कभी अपनी शाखाओं में वंदे मातरम् या जन गण मन नहीं गाया...RSS-BJP पर खरगे का निशाना

आरएसएस प्रमुख ने कहा, “हम हिंदू समाज को एकजुट करके एक समृद्ध और मजबूत भारत बनाना चाहते हैं जो दुनिया को धर्म का ज्ञान प्रदान करेगा।” उन्होंने कहा, “हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, यह हमारा मूल सिद्धांत है और यह कभी नहीं बदलेगा। बदलाव वर्जित नहीं है, लेकिन केवल वही अपनाया जा सकता है जो सभी को स्वीकार हो; हमारी एक प्रक्रिया है।” भागवत ने कहा, “हम कई सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन बार-बार वही सवाल पूछा जाता है; आलोचना हमें और मशहूर बनाती है, कर्नाटक में देखिए। कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, बस हमें परेशान करते रहते हैं।”

