BSNL का 4G स्टैक पीएम मोदी कल करेंगे लॉन्च, भारत का कोई भी हिस्सा नेटवर्क से नहीं रहेगा अछूता

नई दिल्ली। डिजिटल इंडिया (Digital India) को नई रफ्तार देने के लिए शनिवार 27 सितंबर का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कल दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें सबसे अहम है BSNL का 4G स्टैक, जिसे देशभर में करीब 98,000 साइट्स पर लॉन्च किया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि इस पहल से भारत का कोई भी हिस्सा नेटवर्क से अछूता नहीं रहेगा।

फिलहाल BSNL के 4G टावर और बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) देश के कोने-कोने में 2.2 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं। खास बात यह है कि यह पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर-ड्रिवन (Software-Driven) है, नेटवर्क क्लाउड (Network Cloud) आधारित है और पूरी तरह फ्यूचर-रेडी है। यानी आने वाले समय में इसे बिना किसी कठिनाई के 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा।

इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा की जाएगी जो कि डिजिटल भारत निधि (Digital India Fund) के तहत 100 फीसदी 4G नेटवर्क सैचुरेशन होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए 29,000 से 30,000 गांवों तक तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इसे मिशन मोड में चलाया जा रहा है ताकि दूर-दराज के गांव भी डिजिटल इंडिया (Digital India) से जुड़ सकें।