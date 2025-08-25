  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार की प्रोडक्शन लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार की प्रोडक्शन लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी

मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी E Vitara को जल्द लॉन्च करने जा रही है। पीएम मोदी 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर प्लांट में इस कार की प्रोडक्शन लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेड इन इंडिया इस इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Maruti E Vitara Launch: मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी E Vitara को जल्द लॉन्च करने जा रही है। पीएम मोदी 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर प्लांट में इस कार की प्रोडक्शन लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेड इन इंडिया इस इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा। E Vitara में एडवांस्ड फीचर्स और लंबी रेंज के साथ भारतीय बाजार में भी बड़ा उत्साह पैदा करने की तैयारी है।

पढ़ें :- बिहार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जले हुए नोटों की राख से शहर की नालियां हो रही हैं जाम : तेजस्वी यादव

पीएम मोदी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV E Vitara को हंसलपुर प्लांट में हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत में मौजूद रहेंगे।

सरकार ने बताया कि 26 अगस्त को प्रधानमंत्री अहमदाबाद के हंसलपुर सुजुकी मोटर प्लांट में दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यह कदम भारत के हरित परिवहन और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुजुकी की पहली वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) E Vitara का उद्घाटन करेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। हरित ऊर्जा और बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री गुजरात स्थित TDS लिथियम-आयन बैटरी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के संयुक्त प्रयास से स्थापित किया गया है और अब लगभग 80% बैटरी भारत में ही उत्पादित की जाएगी।

निर्यात की जानकारी

पढ़ें :- जितना काम डॉ० मनमोहन सिंह जी के समय हुआ उसका 10 प्रतिशत भी पिछले 11 सालों में नहीं हुआ: खरगे

मारुति की यह मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक SUV यूरोप, जापान समेत 100 से अधिक देशों में निर्यात की जाएगी।

खासियत

SUV में कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जैसे पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें। सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी विकल्प मिलेंगे, जिससे वाहन की रेंज 500 किलोमीटर से अधिक होगी।

लॉन्च की संभावित तारीख

पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद E Vitara का उत्पादन शुरू होगा। इसके कुछ समय बाद इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाएगा और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में यह SUV भारतीय बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी।

पढ़ें :- TMC-कांग्रेस समेत अन्य दल तुष्टिकरण के आगे टेक चुके हैं घुटने, ये सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को दे रहे बढ़ावा: पीएम मोदी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार की प्रोडक्शन लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार...

Mahindra BE 6 Batman Edition : महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की बिक्री शुरू, 135 सेकंड में बिकीं 999 यूनिट्स

Mahindra BE 6 Batman Edition : महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की...

Hero Xtreme 125R Single-Piece Seat Variant :  हीरो एक्सट्रीम 125R का नया सिंगल-पीस सीट वेरिएंट लॉन्च , जानें कीमत और फीचर्स

Hero Xtreme 125R Single-Piece Seat Variant :  हीरो एक्सट्रीम 125R का नया...

Hyundai Exter Pro Pack :  हुंडई की नई की एसयूवी स्पोर्टी लुक में हुई लॉन्च ,  जानें  फीचर्स और इंजन

Hyundai Exter Pro Pack :  हुंडई की नई की एसयूवी स्पोर्टी लुक...

Video- Tata Harrier EV का सबसे खास फीचर युवक के लिए बना 'काल'! कंपनी ने हादसे पर दी सफाई

Video- Tata Harrier EV का सबसे खास फीचर युवक के लिए बना...

King Kago HD EV :  टीवीएस मोटर ने लॉन्च किया ‘किंग कार्गो एचडी ईवी’ ,  Kago जरूरतों के लिए किया गया डिज़ाइन

King Kago HD EV :  टीवीएस मोटर ने लॉन्च किया ‘किंग कार्गो...