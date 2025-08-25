पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार की प्रोडक्शन लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी

Maruti E Vitara Launch: मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी E Vitara को जल्द लॉन्च करने जा रही है। पीएम मोदी 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर प्लांट में इस कार की प्रोडक्शन लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेड इन इंडिया इस इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा। E Vitara में एडवांस्ड फीचर्स और लंबी रेंज के साथ भारतीय बाजार में भी बड़ा उत्साह पैदा करने की तैयारी है।

पीएम मोदी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV E Vitara को हंसलपुर प्लांट में हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत में मौजूद रहेंगे।

सरकार ने बताया कि 26 अगस्त को प्रधानमंत्री अहमदाबाद के हंसलपुर सुजुकी मोटर प्लांट में दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यह कदम भारत के हरित परिवहन और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुजुकी की पहली वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) E Vitara का उद्घाटन करेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। हरित ऊर्जा और बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री गुजरात स्थित TDS लिथियम-आयन बैटरी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के संयुक्त प्रयास से स्थापित किया गया है और अब लगभग 80% बैटरी भारत में ही उत्पादित की जाएगी।

निर्यात की जानकारी

मारुति की यह मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक SUV यूरोप, जापान समेत 100 से अधिक देशों में निर्यात की जाएगी।

खासियत

SUV में कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जैसे पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें। सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी विकल्प मिलेंगे, जिससे वाहन की रेंज 500 किलोमीटर से अधिक होगी।

लॉन्च की संभावित तारीख

पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद E Vitara का उत्पादन शुरू होगा। इसके कुछ समय बाद इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाएगा और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में यह SUV भारतीय बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी।