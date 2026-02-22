PM मोदी आज मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो सेवाओं का करेंगे उद्घाटन, CM योगी बोले- ‘नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा में जुड़ने जा रहा एक स्वर्णिम अध्याय

Meerut Metro Inaugurated : यूपी के मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को में नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो सर्विस का उद्घाटन करेंगे और एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। इस बीच, प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, “नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (@narendramodi) जी क्रांतिधरा मेरठ में ‘मेरठ मेट्रो’ और ‘नमो भारत’ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ‘नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे।”

सीएम योगी ने आगे लिखा, “साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी के साक्षी बन रहे जनपद मेरठ को लगभग ₹12,930 करोड़ की विभिन्न विकास एवं लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी 82 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए RRTS के शेष खंडों का उद्घाटन करेंगे। यह कदम एकीकृत शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए नई मिसाल स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।”

जिला प्रशासन के मुताबिक, PM मोदी सुबह 11 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी सुबह 11:15 बजे सरकारी हेलीकॉप्टर से शताब्दी नगर स्टेशन के पास मोहकमपुर हेलीपैड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11:30 बजे उसी हेलीपैड पर उतरेगा, जहां सीएम उनका स्वागत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे, प्रधानमंत्री शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद वह आदित्यनाथ के साथ मेट्रो से मेरठ साउथ स्टेशन जाएंगे।

दोपहर करीब 1 बजे, मोदी एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने के लिए मोहिउद्दीनपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, रैली से पहले वह करीब 12,930 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और देश को समर्पित करेंगे।